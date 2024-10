Bruno Nogueira volta à RTP como misteriosa cereja no topo de uma grelha recheada de humor

Novos programas apresentados esta quarta-feira em Lisboa. Passagem de ano será com Taskmaster e no fim de Novembro há um novo programa de autora de Filomena Cautela.

Bruno Nogueira está de volta à RTP, anunciou esta quarta-feira o director de programas da estação pública durante a apresentação da nova grelha do canal em Lisboa. Depois de dois programas de autor na SIC, o seu nome é a novidade de uma grelha em que o humor volta ao palco principal da RTP1 com nomes como Herman José, Fábio Porchat, Eduardo Madeira ou Fernando Alvim, um novo programa de Filomena Cautela e um 5 Para a Meia-Noite renovado ainda com Gilmário Vemba ao leme, bem como uma passagem de ano com vários convidados e a quarta temporada do sucesso Taskmaster.