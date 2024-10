Nobel da Química para cientistas que usaram inteligência artificial para “abrir” as proteínas

As proteínas são, como recorrentemente se diz, os “blocos de construção da vida”. No entanto, nem sempre soubemos assim tanto sobre elas. Este ano, o Prémio Nobel da Química distingue precisamente o contributo de David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper na descoberta e previsão da estrutura de uma proteína através das sequências de aminoácidos (as unidades que formam as proteínas). Assim, estes investigadores abriram as proteínas.

“Uma das descobertas reconhecidas este ano diz respeito à construção de proteínas espectaculares. A outra é o realizar de um sonho com 50 anos: prever estruturas proteicas a partir de suas sequências de aminoácidos. Ambas as descobertas abrem vastas possibilidades”, sublinha Heiner Linke, do Comité do Nobel da Química.

David Baker, investigador da Universidade de Washington (Estados Unidos), conseguiu, já em 2003, usar aminoácidos para criar uma nova proteína que era totalmente diferente de todas as que já conhecíamos – um marco na química. Quase duas décadas depois, Demis Hassabis e John M. Jumper (ambos da Google DeepMind, empresa da Google no Reino Unido) apresentaram um modelo de inteligência artificial apelidado AlphaFold2 que pôde permitir prever a estrutura dos 200 milhões de proteínas, que os investigadores já identificaram. Até agora, o AlphaFold2 tem sido muito usado na investigação sobre resistência aos antibióticos ou na compreensão de como algumas enzimas podem decompor o plástico.

Foto Os premiados com o Nobel da Química de 2024: David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper Fundação BBVA

Tal como no Nobel da Física, entregue esta terça-feira a dois pioneiros nas bases que deram origem à inteligência artificial, também o Nobel da Química segue o mesmo tema: a inteligência artificial domina, pelo menos para já, os Prémios Nobel.

Desde 1901, os Prémios Nobel são atribuídos anualmente pela Academia Real das Ciências da Suécia, pelo Comité do Nobel e pelo Instituto Karolinska a pessoas ou organizações com contributos excepcionais nas áreas da medicina, da física, química, literatura, economia e da paz. Além do prestígio associado ao Nobel, também há um prémio monetário de 11 milhões de coroas suecas (967 mil euros, no câmbio actual) para os vencedores.

Na edição do ano passado, o Comité do Nobel distinguiu três investigadores pela criação dos “pontos quânticos”. Alexei Ekimov, Louis Brus e Moungi Bawendi contribuíram para o desenvolvimento de partículas de semicondutores tremendamente minúsculas que podem ser aplicadas em transístores, lasers ou computadores quânticos sem ocupar muito espaço. Em comparação, estes pontos quânticos têm entre dois e cinco nanómetros, ou seja, um milionésimo de milímetro – irrisoriamente pequeno.

Como nas restantes categorias do Nobel, também na Química há disparidades na representação das mulheres cientistas. Entre os 194 premiados com este Nobel, apenas oito eram mulheres (quatro das quais, laureadas nos últimos anos). A primeira mulher premiada foi Marie Curie (1911, pela descoberta e estudo dos elementos químicos rádio e polónio), já depois de ter recebido o Nobel da Física em 1903 – tornou-se a primeira pessoa a ter dois Prémios Nobel, algo que apenas outras quatro pessoas repetiram em mais de um século.

Não faltam outros nomes familiares nesta lista de laureados, como Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna (2020, pelo desenvolvimento da ferramenta de edição do genoma CRISPR/Cas9) ou Paul Crutzen, Mario Molina e Frank Sherwood Rowland (1995, pelos trabalhos em torno da formação e decomposição do ozono e que alertaram para a destruição da camada de ozono).

Aliás, é na Química que encontramos o Nobel mais velho a ser premiado: John B. Goodenough, que tinha 97 anos quando recebeu esta distinção em 2019, pelo contributo para as baterias de lítio (que estão em quase todos os nossos equipamentos electrónicos).

O Nobel da Química atribuído esta quarta-feira é o terceiro desta edição, depois do Nobel da Medicina que distinguiu Gary Ruvkun e Victor Ambros pela descoberta do microARN, pequenas moléculas que também regulam a actividade dos nossos genes, e do Nobel da Física que premiou John J. Hopfield e Geoffrey Hinton pelo contributo pioneiro para as redes neuronais artificiais, ou seja, para as bases da inteligência artificial.

Depois destes três prémios, há outros três anúncios nos próximos dias: esta quinta-feira, ficamos a conhecer o Nobel da Literatura; na sexta-feira, o Nobel da Paz; e, por fim, o Nobel da Economia será atribuído na próxima segunda-feira.