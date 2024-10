Tempestade Kirk varreu Norte do país: mais de 500 ocorrências e acessos ao Porto condicionados

Maior parte das ocorrências foi na região Norte do país e está relacionada com quedas de árvores. Não há registo de feridos, mas já foram contabilizados danos patrimoniais.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou, entre as 18h de terça-feira e as 7h desta quarta-feira, mais de 500 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores. O IPMA informou que a tempestade Kirk deverá deslocar-se para nordeste e passar a noroeste da Península Ibérica, tendo estado "no ponto mais próximo do continente" às 7 horas de hoje.

Segundo disse ao PÚBLICO fonte da Protecção Civil, foi registado um total 567 ocorrências: 404 foram quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa (deslizamentos e derrocadas) motivados pela infiltração da água​. Em todo o país, estas ocorrências mobilizaram para o terreno 1085 operacionais, apoiados por 627 viaturas.

As zonas com o maior número de ocorrências foram Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. Não foram registados feridos relacionados com o mau tempo, mas há contabilização de danos patrimoniais, segundo a Protecção Civil.

Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto adiantou ao PÚBLICO que nesta cidade os estragos "estão por todo o lado". "Foram muitas chamadas durante a noite, mas agora de manhã, à medida que as pessoas despertam, estamos a receber mais ainda", disse a mesma fonte, sinalizando que a maioria das quedas de árvores e danos em estruturas, nomeadamente algumas habitações, ocorreu na cidade do Porto que tem vários acessos condicionados.

Os estragos dos ventos fortes e chuva que persistiram durante toda a noite serão visíveis desde a zona da Constituição até à Boavista, passando pela Rua Guerra Junqueiro, Sá da Bandeira e muitas outras. Na Senhora da Hora, em Matosinhos, também foram registadas múltiplas ocorrências.

Os distritos de Braga e Viana do Castelo vão manter-se, aliás, sob aviso laranja por causa da chuva, do vento forte (pelo menos até às 9h) e agitação marítima, até às 00h de quinta-feira. Também os distritos do Porto e Aveiro estão sob aviso laranja devido ao vento (até às 9h) e agitação marítima (até às 00h de quinta-feira). O IPMA previu rajadas de 75 quilómetros por hora (km/h), de até 95 km/h na faixa costeira e até 110 km/h nas terras altas entre as 3h e as 9h desta quarta-feira.

O IPMA informou em comunicado que a tempestade Kirk deverá deslocar-se para nordeste e deverá passar a noroeste da Península Ibérica, após passar a norte do arquipélago dos Açores, estando no ponto mais próximo do continente” às 7h desta quarta-feira.

Recomendações da Protecção Civil

A Protecção Civil já havia recomendado à população, em particular à das zonas historicamente mais vulneráveis e nas áreas afectadas pelos incêndios rurais, que tomasse medidas preventivas face ao mau tempo, dizendo que o impacto destes efeitos meteorológicos poderia ser minimizado, sobretudo através da adopção de comportamentos adequados.

Em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, e nas áreas afectadas pelos incêndios rurais, que ficaram sem coberto vegetal e com cinza acumulada à superfície, que funciona como uma matéria impermeável, mais expostas e vulneráveis à precipitação, a ANEPC recomendou medidas preventivas, como garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas.

Recomendou ainda que se garantisse uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas, e que tivesse especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte. A Protecção Civil também recomendou que se evitasse o estacionamento de veículos e motas juntos a árvores de grande porte.

A adopção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e com especial cuidado a lençóis de água nas vias, e não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas, são outras das recomendações.

Outros efeitos expectáveis do mau tempo são o arrastamento para as vias rodoviárias de objectos soltos, ou desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

As autoridades apelaram ainda à população que sejam evitados passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias. Aconselham também a que não seja praticada a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba “frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.