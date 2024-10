Para pesquisadora, os imigrantes brasileiros triunfam pela simpatia e educação

Pioneira nos estudos de geografia no Brasil, Rosa Ester Rossini, 82 anos, estuda as migrações desde a década de 1960. Atualmente, é um dos principais nomes da Geografia da População.

Em 1990, quando passou no concurso para professora titular de geografia da Universidade de São Paulo (USP) com nota máxima, Rosa Ester Rossini já tinha percorrido um longo caminho. Foi a primeira da sua família a concluir o ensino secundário, a primeira da família a entrar na universidade, a primeira pessoa natural da cidade de Serra Azul a obter o grau de doutor.

Ela brinca com esse histórico: “Tive a sorte de nascer numa família italiana. Em casa, todos os olhos estavam voltados para os rapazes. Nós podíamos fazer o que quiséssemos”, conta. Na realidade, a mãe chegou a dar beliscões nela pela ousadia de querer estudar mais do que as filhas das professoras da escola de Serra Azul. Afinal, os pais de Rosa eram apenas serventes da instituição.

Foi uma professora do colégio primário que financiou os estudos de Rosa durante o ginásio — atual ensino médio — por ter notado que ela tinha muita capacidade. Em 1961, a jovem Rosa se mudou para a capital paulista para estudar geografia na USP, a mais importante universidade do Brasil.

Já formada, a inquieta Rosa não parou os estudos. Da licenciatura, passou para o mestrado. O tema escolhido para a tese, sobre aspectos da produção rural da sua cidade natal, foi o primeiro na geografia da USP a tratar de trabalhadores volantes e migrantes.

No doutorado, também estudou as migrações, analisando o êxodo rural e a concentração dos migrantes na periferia das grandes cidades. Até hoje, mesmo aposentada, Rosa realiza pesquisas sobre migrações, área em que é considerada uma pioneira no Brasil.

Rosa encontra-se em Lisboa para participar da conferência O Brasil na Nova Ordem Mundial, na sede da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Antes da sua palestra, ela falou com o PÚBLICO Brasil.

Atualmente, existe um fluxo muito grande de brasileiros saindo do Brasil. Como geógrafa, como a senhora vê esse movimento?

Na realidade, nós temos e sempre tivemos um movimento muito grande, em boa parte clandestino, de brasileiros migrando para a Europa, para os Estados Unidos. E é muito interessante porque nós copiamos, de certa forma, os vícios da imigração na Europa. Lembro muito de uma aula a que assisti, há muitos anos, de um professor francês que trabalhou no Brasil, Pierre Monbeig.

Ele dizia que os portugueses eram muito interessantes, pois emigravam de forma clandestina para a França e, quando voltavam para Portugal, ao responderem o questionário de retorno, na pergunta “Você saiu de Portugal alguma vez?”, eles respondiam: “Não, nunca saí”. E à pergunta “Há quanto tempo mora na França?”, a resposta, às vezes, era: “Há 20 anos”.

No Brasil, agora, por conta da língua e pelo nível socioeconômico, há uma migração intensa para Portugal. E é muito interessante, porque essa migração acaba sendo muito bem recebida, especialmente, para atuação no comércio e em restaurantes. Isso porque os brasileiros são considerados educados e atenciosos.

Existem hoje em Portugal e em quase toda a Europa movimentos políticos que se opõem à imigração. Como a senhora vê esses movimentos?

Parece que, no geral, os portugueses têm recebido muito bem os brasileiros. Vejo, inclusive, um movimento de mulheres brasileiras que lutam por igualdade e equidade de tratamento e de salário. É muito interessante avaliar como essas coisas estão correndo, como as mulheres estão se organizando e como estão conquistando espaço. Nem sempre foi assim, mas o que vejo hoje é bastante positivo e Portugal tem muito a ganhar com os imigrantes, sobretudo, os brasileiros.

A imigração brasileira para Portugal é diferente da maior parte das outras, porque há mais mulheres do que homens. Por que isso acontece?

Por causa da proximidade das oportunidades de trabalho e do valor que dão para esse tipo de imigração. As mulheres são muito atenciosas e, acredito, aceitam salários inferiores. Tenho acompanhado várias pesquisas sobre a questão da emigração do Brasil para Portugal e o que se constata é que houve uma acomodação no bom sentido. Estive em um restaurante recentemente, do Instituto Geográfico Português, e quem nos atendeu era um brasileiro. Ele me disse que o primeiro em lugar em que ele foi procurar emprego foi lá, há três anos. Os portugueses gostam demais dos brasileiros, porque são educados no atendimento às pessoas.

E a ida de estrangeiros para o Brasil?

Nesse ponto, gostaria de destacar a compra de terras pelo capital internacional no Brasil. Segundo hipóteses de pesquisadoras e pesquisadores sobre o tema, esse movimento não está ligado, necessariamente, à expansão da fronteira agrícola, mas à compra de terras em lugares que tenham aquíferos, porque há um problema da falta de água nos aquíferos de seus países de origem. Então, o interesse deles é o subsolo, não é o solo.

Mas não dá para exportar água?

Para produzir um quilo de soja são consumidor 3.500 litros de água. Para você fazer um litro de etanol a partir da cana moída e espremida, são 100 litros de água. Há uma hipótese que trabalho, de que a saída das usinas de cana do estado de São Paulo, especialmente na macro área de Ribeirão Preto, em direção a Goiás e Mato Grosso se deve, exatamente, ao aprofundamento do Aquífero Guarani. Estão tirando água de lá, o que é proibido. Estou muito preocupada com a diminuição do nível da água. Uma árvore adulta manda para a atmosfera por dia de 580 a 680 litros de água. Agora, com as queimadas violentas, o que estão fazendo? Diminuiu bastante a quantidade de água que que vai para atmosfera e que desce sob a forma de chuva.