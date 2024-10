Mina do Condomínio, tocada 300 milhões de vezes, dá diamante triplo a Pierre Aderne

Música alcançou marca histórica de execuções no mundo. Canção escrita por Aderne em parceria com Gabriel Moura, Pretinho da Serrinha e Seu Jorge é sucesso desde o lançamento, em 2006.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

O cantor e compositor luso-brasileiro Pierre Aderne recebeu o álbum de diamante triplo pelas 300 milhões de execuções da música Mina do Condomínio, canção escrita por ele em parceria com Gabriel Moura, Pretinho da Serrinha e Seu Jorge. Quando lançada em 2006, no álbum América Brasil, de Seu Jorge, a música foi a mais tocada nas rádios do Brasil. Desde então, não parou, continuou sendo executada, não só nas rádios, mas também nas plataformas digitais.

Aderne se diz fascinado com o poder de comunicação que uma simples frase na escrita das canções pode ter. Como ela pode ser transformadora quando acontece. "É o caso de 'moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza', de Jorge Ben. O enredo está todo ali. Mina Do Condomínio foi assim. Parei o carro às quatro da manhã no Arpoador e escrevi apenas: tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Coube ao meu parceiro Gabriel Moura desenhar e alinhavar o resto do terno melódico e poético, a Pretinho Da Serrinha colocar os últimos botões e a Seu Jorge enfeitiçar o planeta com ela", diz o compositor, que completa: "Vida eterna aos deuses da inspiração".

Mina do Condomínio alcançou mais de mais de 50 milhões de visualizações apenas no YouTube, quase 75 milhões no Spotify e mais de 120 milhões no TikTok, sem contar o desempenho em execuções físicas e nas demais plataformas digitais. O prêmio foi concedido a Pierre Aderne pela Pró Música Brasil Produtores Fonográficos Associados, que reúne as maiores empresas do país.

Essa entidade é quem pode certificar os títulos de Disco de Ouro, Platina e Diamante. A emissão de certificados é baseada em um sistema de consumo de música multimétrico, que soma vendas físicas, downloads e streaming de áudio e vídeo de um mesmo produto.

Até então as músicas de compositores portugueses mais tocadas no Brasil tinham sido Tempo (Bispo, FrankOnTheGuitar, Lon3r Johny, T-Rex), com mais de 21 milhões de execuções, e Tata (Slow J, Goiás), com cerca de 20 milhões.

Pierre Aderne e Gabriel Moura receberam o álbum de Diamante Triplo no Rio de Janeiro. O prêmio foi entregue no palco do Vivo Rio, durante o show Voz Do Compositor, pela presidente da Universal Music Publishing Brasil, Adriana Ramos. Esse mesmo espetáculo foi apresentado no Coliseu dos Recreios em Lisboa, em junho último.

Radicado há 13 anos em Portugal, Aderne é filho de pai português e mãe brasileira. Primeiro foi registrado no conselho de Ourém em Portugal e posteriormente no Brasil. Como produtor musical, vem construindo pontes entre a música brasileira, portuguesa, cabo-verdiana e angolana com o projeto Rua Das Pretas. Ele tem inúmeras colaborações em duetos ou músicas escritas para artistas lusófonos, como António Zambujo, Tito Paris, Jorge Palma, Sara Tavares, Rita Red Shoes, José Eduardo Agualusa, Cuca Roseta, entre outros.