O Governo quer acabar com a RTP e ter jornalistas domesticados?

Reconhecendo o papel fundamental que uma comunicação social forte tem na defesa da democracia, Luís Montenegro deixou nesta terça-feira alguns reparos à actuação dos jornalistas, dizendo que Portugal tanto precisa de bons agentes públicos como de bons profissionais da comunicação. "Diria [que é preciso], não levem a mal, uma comunicação social mais tranquila na forma como informa e não tão ofegante, às vezes, de uma notícia que parece ser de vida ou de morte, quando, afinal, as coisas estão a funcionar", afirmou o primeiro-ministro.

