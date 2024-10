Em que é que Governo e PS já cederam para desbloquear impasse no OE2025

No âmbito das cedências já feitas, o Governo foi mais longe na negociação do IRS Jovem do que no IRC, onde o executivo não abdica de uma descida transversal da taxa geral.

Luís Montenegro venceu as eleições a prometer uma descida da carga fiscal no IRC e no IRS como caminho para "desbloquear a economia", enquanto Pedro Nuno Santos defendia um caminho diferente, assumindo a descida do IRC e o IRS Jovem defendidos pelo Governo como diferenças ideológicas dificilmente ultrapassáveis. Depois de em Agosto ter pedido "não chateiem o PS" sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), o secretário-geral socialista iniciou o mês de Setembro a garantir que não seria o PS a criar uma crise política, mas avisando que as duas bandeiras de alívio fiscal do Governo AD eram mesmo "linhas vermelhas" para os socialistas.