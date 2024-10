Governo fecha proposta de Orçamento sem garantia de acordo com PS

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem estado a negociar com o PS uma versão do Orçamento do Estado para 2025 que garanta a viabilização do documento.

O Governo aprova a proposta de lei final de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) no Conselho de Ministros que se realiza na manhã desta quarta-feira, versão que já "contempla todas as bases de negociação com o PS". O anúncio foi feito na noite desta terça-feira pelo primeiro-ministro, que, em entrevista à SIC Notícias, no Palácio de São Bento, adiantou que "a proposta está fechada" e que já comunicou isso mesmo "ao secretário-geral do PS". Luís Montenegro admitiu, porém, não ter a garantia de acordo por parte dos socialistas. A ausência de uma garantia decorre das diferenças que persistem no que ao IRC diz respeito, com o primeiro-ministro a antecipar que no IRS Jovem há um entendimento que permitiu chegar a uma "solução mais equilibrada".

Confrontado com o silêncio em torno do ponto em que estão as negociações com o PS, Montenegro admitiu que "possa haver alguma impaciência", mas diz que não pode confirmar se "há acordo ou desacordo". “A forma como o PS vai votar tem de ser anunciada pelo PS. Acatarei a que for a decisão do PS. Neste momento, não há mais nada a negociar. A proposta está fechada", declarou. E reforçou que tem a "convicção plena" que o OE2025 "vai ser viabilizado". "Vamos ter um OE para 2025", acredita o primeiro-ministro.

Sobre a intenção do PS de que o Governo se comprometesse a não descer o imposto sobre as empresas para lá de 2025, o primeiro-ministro disse tratar-se da única questão sobre a qual não houve entendimento. "Não faz sentido condicionar o Governo dessa maneira, como também não faria sentido solicitar que este ano aprovasse três ou quatro orçamentos para a legislatura", explicou. Assim, a proposta de OE2025 incluirá a descida da taxa geral de 21 para 20% em 2025 já acordada com os socialistas, mas não a exigência do PS de que para tal o Governo não promovesse novas descidas até ao final da legislatura. Irá ainda incorporar as medidas de alívio selectivo pretendidas pelo PS (em função da capitalização e da valorização salarial).

Já relativamente ao IRS Jovem, "com a anuência do PS", o prazo para aceder a esta benesse fiscal ficará fixado nos 10 anos (em vez dos sete que os socialistas propuseram na última contraproposta feita ao executivo da AD).