Governo convicto que PS vota contra e que Orçamento será aprovado pelo Chega

No núcleo duro do Governo, o voto contra do PS já é dado como adquirido. Mas o Chega, acredita o Governo, votará a favor. Ventura garante que “tudo fará para evitar crise política”.

O Governo já não acredita na possibilidade de um acordo com o PS para a viabilização do Orçamento do Estado para 2025, soube o PÚBLICO. No entanto, no núcleo duro do primeiro-ministro Luís Montenegro, há a convicção de que o Chega vai votar a favor do Orçamento do Estado.