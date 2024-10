Coala perdido em estação de Sidney faz comboios abrandarem

Um coala desorientado foi capturado a caminhar perigosamente perto de uma linha de comboio nas proximidades de Sydney, segundo um vídeo divulgado esta terça-feira, surpreendendo os residentes da cidade.

O vídeo fornecido pela Transport for New South Wales mostra o coala a passear pela estação de Casula, um subúrbio de Sydney, no estado de Nova Gales do Sul, Austrália, na sexta-feira, a cerca de 34 km a sudoeste do distrito comercial central da cidade.

Nas imagens é possível ver o coala a verificar um elevador antes de optar por descer uma escada. Os comboios da zona foram obrigados a abrandar quando o coala — uma espécie normalmente solitária e um dos animais mais amados da Austrália — se aproximou perigosamente da borda da plataforma.

O marsupial acabou por saltar a vedação da estação depois de alguns agentes da polícia terem sido enviados para o afugentar dos carris. Os coalas são considerados uma espécie vulnerável à extinção.

Um guarda de segurança de um comboio que passava reparou no animal e fez uma chamada a avisar os comboios para abrandarem quando passassem pela estação.

Segundo a notícia do The Guardian sobre este "coala curioso", a polícia chegou por volta das 4h30 da manhã para levar o marsupial de volta através da vedação para uma área segura próxima do local, mas não antes de um viajante conseguir um vídeo de perto. "O sudoeste de Sydney abriga uma grande população de coalas, mas eles enfrentam ameaças crescentes do desenvolvimento urbano", refere o diário britânico, lembrando que "as colisões com veículos aumentaram na região nos últimos anos, uma vez que as novas estradas dividem cada vez mais o seu habitat natural e obrigam os animais a colocarem-se em perigo".