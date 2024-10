Uma carta sobre Garcia

Muito me apraz falar da colunista do PÚBLICO Carmen Garcia, cuja página é, normalmente, o primeiro artigo que leio na edição dominical e no qual abordou esta semana um tema algo diferente do que é habitual, mas desenvolvido com a sensibilidade cativante que apresenta em todos os trabalhos que divulga. E a quem louvo pela cruzada vitalícia que se propôs, para o bem-estar dos idosos.

Como ela, já referi nos media, como mero leitor compulsivo de tudo e mais alguma coisa e patriota suficiente, a questão de Olivença; que compreendo e aceito perfeitamente o que se passa com aquele território que há muito deixou de ser português. Nesse contexto, considero (e repito) que tudo o que diz respeito a Olivença se transformou num assunto mais folclórico (alentejano) do que outra coisa qualquer e que, para acabar de vez com um pseudoproblema, é altura de referendar os oliventinos sobre qual a nacionalidade que preferem.

Celerino Dias, Viana do Castelo

O balanço do 5 de Outubro

O Presidente da República alertou no 5 de Outubro para a necessidade de fazer grandes alterações no nosso sistema democrático, e para as desigualdades e para a consequente pobreza que afectam dois milhões de cidadãos. De facto, se formos justos e objectivos, temos de considerar que as desigualdades minam a democracia portuguesa. Na justiça, uma procuradora-geral da Justiça inimputável, e a possibilidade de recursos infinitos por parte dos advogados dos poderosos contrastam com a sua eficácia para condenar os pobres, transformando assim a justiça numa caricatura grotesca do conceito que dela tem a sociedade.

Na fiscalidade, a fuga ao pagamento de impostos das grandes empresas através de escritórios- fantasma no estrangeiro, e a complacência com offshores e as negociatas feitas na sombra destroem a moralidade de qualquer justiça fiscal. Na representação do território, Portalegre elege 2 deputados e Lisboa 48, e muitos milhares de votos são perdidos, porque tarda a implementação de um círculo de compensação, como funciona bem nos Açores.

Sendo a justiça, a fiscalidade e a representação política a base de qualquer sistema democrático, quando verificamos que tem os seus pilares corroídos, que esperamos que aconteça ao nosso edifício democrático?

José Cavalheiro, Matosinhos

Ainda António Guterres

Há dias João Miguel Tavares em artigo no PÚBLICO não se mostrou surpreendido pela proibição de entrada de Guterres em Israel, considerando-o faccioso, pantanoso, a trabalhar para discursos bonitos e boas fotos. É triste assistirmos à crucificação de um homem que dirige talvez a mais difícil organização do mundo, na qual estão metidos no mesmo saco os ditadores mais tirânicos da actualidade e que não respeitam povos, países e direitos internacionais, recusando qualquer mediação de conflitos, e as vítimas das atrocidades. O direito de veto das grandes potências no Conselho de Segurança cria os impasses que os tiranos exploram, não necessitando da ajuda do jornalista...

A ONU foi criada após a II Guerra Mundial, mas alguém acredita que Hitler refrearia os seus intentos se já existisse? De certeza que não, assim como a mente imperialista de Putin e Netanyahu não estão configuradas para qualquer tipo de obstáculo dos seus objectivos. Não é certamente por falta de capacidade de António Guterres e não será certamente Donald Trump a resolver os problemas. Infelizmente, ucranianos, palestinianos, libaneses, sírios, iemenitas, chadianos, venezuelanos, israelitas e outros povos aguardam ansiosamente que alguém os auxilie, mas não é certamente com a crítica de J.M.T. que alguém criará condições de negociação. Atribuir a A.G. o estado actual de não resolução de conflitos é imoral.

Rui Pereira, Porto

Um secretário-geral fraco?

É injusto considerar que António Guterres é um secretário-geral da ONU fraco. Infelizmente todos eles estão limitados no seu poder de intervenção, quanto mais não seja pelo poder de veto dos cinco países que podem usar essa prerrogativa. Quando países, como está a acontecer com Israel, não cumprem as resoluções tomadas naquele organismo internacional e nada acontece, muito especialmente numa altura como esta, em que a disputa interna eleitoral no EUA leva a que não se entre em conflito com um seu grande aliado... Guterres tem feito o que deve ser feito, não apoiar ou criticar cada um dos lados, mas de uma forma muito veemente tem solicitado que se termine com a guerra e se caminhe para as conversações diplomáticas. É certo que o agravamento actual se deve ao bárbaro ataque do Hamas, mas uma resposta de absurda vingança em nada vem contribuir para o fim deste terrível conflito. É contra isto que Guterres se apresenta, como um grande humanista, tal como já foram Kurt Waldheim, Boutros-Ghali, Kofi Annan, entre outros.

António Barbosa, Porto