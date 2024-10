Bibi, what the fuck?”, perguntou Biden a Netanyahu

Com lançamento marcado para 15 de Outubro, a menos de três semanas das presidenciais nos Estados Unidos, o novo livro do veterano jornalista de política norte-americana Bob Woodward centra-se na difícil gestão das guerras da Ucrânia e do Médio Oriente a partir da Casa Branca. Intitulado War, o livro “ilustra o esforço frenético, e muitas vezes falhado, da Administração de [Joe] Biden para evitar uma escalada do conflito no Médio Oriente”, descreve o diário The Washigton Post, citando alguns excertos.

O Presidente, acrescenta o jornal, “passou a ver este conflito como inseparável da sorte política do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e da dinâmica política nos EUA”. As tensões entre a Casa Branca e o Governo de Netanyahu têm sido frequentes e não foi possível mantê-las fora dos media, mas Woodward revela desabafos exasperados de Biden sobre o primeiro-ministro de Israel e até pedaços de conversas entre os dois aliados.

“What’s your strategy, man?”, perguntou-lhe Biden num telefonema em Abril, cita a CNN, que também teve acesso ao livro. “Temos de entrar em Rafah”, respondeu Netanyahu, referindo-se à cidade do Sul da Faixa de Gaza onde chegaram a estar concentrados 1,7 milhões de palestinianos, a maioria deslocados pelos bombardeamentos noutras zonas do enclave. “Bibi, não tens estratégia”, retorquiu Biden, usando o diminutivo de Netanyahu.

“That son of a bitch, Bibi Netanyahu, he’s a bad guy. He’s a bad fucking guy!”, disse Biden a um dos seus assessores na Primavera (usando linguagem vernácula, qualquer coisa como “aquele filho da puta”, “ele é um filho da puta mau”). Logo depois, quando Israel invadiu Rafah, garantindo que a operação não levaria mais do que duas ou três semanas (Biden dissera-lhe que demoraria “meses”), novo desabafo: “He’s a fucking liar” (“é um mentiroso de merda”).

Segundo Woodward, em Julho, depois de Israel matar um alto comandante militar do Hebzollah em Beirute, Biden perdeu a paciência. “Bibi, what the fuck?” (“que merda é essa?”), gritou-lhe, ao telefone. “Sabes que a percepção de Israel por todo o mundo é cada vez mais que vocês são um Estado pária”, disse-lhe ainda.

Entretanto, em privado, Biden queixava-se de que Netanyahu só se preocupa com a sua sobrevivência política, considerando que, para além do primeiro-ministro, 18 das 19 vezes que trabalham com ele são “mentirosos”.