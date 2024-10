Ataque israelita mata sete pessoas em Damasco, acusa Governo sírio

Israel terá atacado esta terça-feira um edifício residencial no bairro de Mazzé, na capital síria, onde se encontram missões diplomáticas e gabinetes da ONU.

O Ministério da Defesa sírio responsabilizou esta terça-feira Israel por um ataque a um edifício num bairro nobre em Damasco, em que pelo menos sete pessoas foram mortas.

“O inimigo israelita lançou um ataque aéreo contra um edifício residencial e comercial no bairro densamente povoado de Mazzé, matando sete civis, incluindo mulheres e crianças”, referiu um comunicado do Ministério, acrescentando que as equipas de salvamento continuam a procurar sobreviventes.

A agência de notícias oficial síria, Sana, comunicou um “ataque israelita a um edifício residencial no bairro de Mazzé”, onde se encontram missões diplomáticas e gabinetes da ONU. O ataque provocou ainda vários feridos, entre as quais mulheres e crianças, e danificou cerca de vinte carros, referiu a agência.

Na quarta-feira passada, um ataque no mesmo bairro matou várias pessoas, incluindo o genro do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi morto a 27 de Setembro em Beirute, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel coordenou centenas de ataques ao país, visando o exército sírio e os grupos pró-iranianos, incluindo o Hezbollah, destacados para apoiar as forças governamentais. As autoridades israelitas afirmam que não permitirão que o Irão, inimigo declarado de Israel, expanda a sua presença na Síria.

Os ataques aumentaram nos últimos dias, em particular na fronteira sírio-libanesa, que dezenas de milhares de pessoas atravessaram para fugir aos bombardeamentos israelitas no Líbano.