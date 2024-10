Sintonizada com ordens de Moedas, Polícia Municipal de Lisboa ostenta crachás da PSP

Comandante da força anunciou mudança durante cerimónia em que pediu poderes para deter suspeitos de crimes. Mas o seu discurso foi apagado do registo de vídeo do evento no canal Youtube da câmara.

Os elementos da Polícia Municipal (PM) de Lisboa passaram, desde há cerca de três semanas, a envergar na lapela do fardamento os crachás da Polícia de Segurança Pública (PSP), substituindo assim outro exibindo as armas da cidade. Pode parecer uma questão de pormenor, mas a alteração dos símbolos ostentados no fardamento, usado em serviço regular pelos agentes, é parte de uma estratégia mais alargada da Câmara de Lisboa para afirmar a força policial como uma entidade com amplos poderes a nível da segurança pública. Incluindo fazer detenções de suspeitos de crimes, como defende o presidente da autarquia, Carlos Moedas (Novos Tempos), numa posição que tem sido bastante contestada.