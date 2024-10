Nova livraria abre no espaço da antiga pastelaria Suprema na Avenida de Roma, em Lisboa

O que resta da antiga pastelaria Suprema, que se instalou durante décadas em Alvalade, Lisboa, esteve visível para os moradores e para os que passassem na Avenida de Roma durante dez anos. Desde que fechou, em 2014, a loja não foi ocupada por outros proprietários. Essa realidade muda este ano, já estando o espaço em obras para acolher uma nova livraria: a primeira Re-Read em Portugal.

Os moradores encaram a antiga Suprema como uma das várias pastelarias emblemáticas de Lisboa, embora fosse “subestimada” durante os seus anos de funcionamento - segundo o que contam à nova gerência. Este café funcionava como um ponto de encontro para alguns grupos, tal como acontecia com o Va-Vá, a Sul América (que também fechou, em 2016) ou outras pastelarias icónicas lisboetas.

Agora, espera-se a abertura, no mesmo número 61B da Avenida de Roma, de uma loja de livros em segunda mão. “Os grandes objectivos são promover a sustentabilidade e a economia circular, além de assegurar um comércio de proximidade”, enumera Inês Toscano, sócia gerente da nova Re-Read. “Queremos garantir o acesso a livros e à cultura”, vendendo o primeiro livro por quatro euros e todas as unidades a partir da quinta por três euros. "Isto traz receptividade à leitura, porque são valores acessíveis. Se um jovem vir um livro novo por 20 euros, poderá optar por simplesmente gastar esse valor noutra coisa”, explica.

É a primeira Re-Read em Portugal, mas esta já é uma cadeia de referência em Espanha, onde existem 58 lojas, e está em processo de internacionalização, com uma abertura em Paris em Março deste ano. O conceito, que já foi premiado, nasceu em Barcelona.

Além de vender livros usados, a Re-Read também os compra por um valor de 25 cêntimos cada, o que “é bastante útil para quem tem muitos livros em casa e já não os vai ler”, defende Inês Toscano. Compram “livros em bom estado, de todos os géneros e em qualquer idioma, editados a partir dos anos 90”, à excepção de “enciclopédias, revistas, manuais escolares, livros antigos, rasurados ou amarelados”, pode ler-se num panfleto.

Promete-se, relativamente ao estabelecimento, um “design moderno, com organização dos livros por género e por ordem alfabética, o que não é muito comum em livrarias em segunda mão”, afirma a gerente. A par disso, inova-se com alertas relativos à chegada de livros específicos, uma vez que, devido à circulação rápida dos mesmos, não existe um catálogo com todos os exemplares disponíveis. Ainda em obras, acredita-se que a loja possa abrir em Novembro.

“É um negócio que funciona muito bem em bairros com vizinhos”, que conheçam e frequentem com regularidade o espaço, na visão de Inês Toscano. Acredita, portanto, que a nova Re-Read irá beneficiar da comunidade que também envolveu a antiga Suprema. A gerente confessa que não conhecia a história daquele espaço, que escolheu aleatoriamente devido à escassez de salas disponíveis em Lisboa, mas afirma que, desde os primeiros contactos com os vizinhos, tem ouvido testemunhos. “Contaram-me que era uma pastelaria de referência, que muita gente passava lá as tardes”, explica. Por isso, não tem dúvidas: a nova loja “vai fazer justiça à herança do espaço, até porque as reacções dos moradores têm sido muito positivas”.

Texto editado por Ana Fernandes