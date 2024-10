Circulação cortada na Avenida D. Carlos I no Porto devido à previsão de mau tempo

O Porto encontra-se sob aviso laranja com ondas de Oeste com cinco a seis metros de altura, podendo chegar aos 12 metros de altura máxima entre as 09h00 de quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira

A circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, no Porto, vai ser interrompida nesta terça-feira a partir das 20h00 devido à previsão de mau tempo, adiantou a Câmara Municipal do Porto. Em comunicado, a autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, referiu que o trânsito será restabelecido "logo que as condições do mar o permitam", sendo efectuada uma reavaliação da situação na quinta-feira.

O corte da circulação visa a "salvaguarda da segurança de pessoas e bens" perante a previsão de agravamento das condições meteorológicas, já a partir do final desta tarde, com vento, precipitação e agitação marítima forte. De acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) encontram-se emitidos para o distrito do Porto avisos para vento forte, com rajadas até 95km/h, sendo o período mais critico o coincidente com a duração do aviso laranja, isto é, entre as 00h00 e as 09h00 de quarta-feira. Quanto à precipitação, encontra-se emitido um aviso amarelo com chuva persistente e, por vezes forte, entre as 18h00 desta terça-feira e as 12h00 de quarta-feira.

No que diz respeito à agitação marítima, o Porto encontra-se sob aviso laranja com ondas de Oeste com cinco a seis metros de altura, podendo chegar aos 12 metros de altura máxima entre as 09h00 de quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira. "Face às previsões do IPMA, a autarquia sublinhou que "é expectável o aumento do risco de galgamentos costeiros durante os períodos de preia-mar".

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.