Portuguesa entre as mulheres expulsas de voo da Spirit Airlines por usarem tops

Três mulheres foram expulsas, na última sexta-feira, de um voo da Spirit Airlines, de Los Angeles para Nova Orleães, depois de um dos assistentes de bordo ter considerado que os tops que vestiam eram “inapropriados”. Entre as visadas, estava a portuguesa Teresa Araújo, de 34 anos, uma ex-concorrente do reality show Casa dos Segredos, que se encontra a viver na Califórnia desde 2021.

Teresa estava a viajar com uma amiga, Tara Kehidi, quando, já após o embarque e depois de ambas estarem sentadas nos seus lugares, as duas foram abordadas por um assistente de bordo, que lhes ordenou que vestissem uma camisola: “vistam qualquer coisa”, recordam as duas de ter ouvido, num tom agressivo. O homem voltou a afastar-se.

As jovens estavam de top e tinham retirado o casaco porque, alegam, o calor dentro do avião seria insuportável, já que, ainda em terra, o ar condicionado estava desligado. “Ele estava a dizer-nos para vestirmos as camisolas. E depois pensámos ‘podemos ver o código de vestuário? Por exemplo, há alguma norma que diga que não podemos usar tops no avião?’”. Mas, ainda antes de poderem consultar qualquer regulamento, as duas foram convidadas a desembarcar. E, relatam, mesmo depois de terem proposto vestir as camisolas para não serem expulsas, uma hospedeira disse-lhes que era tarde demais, ameaçando-as com polícia.

O momento, captado por vários passageiros, que manifestaram solidariedade com as duas jovens, levou ainda a mais duas expulsões: de uma mulher e do seu bebé. Carla Hager, que se encontrava na fila à frente de Teresa e Tara, insurgiu-se contra a medida, reflectindo que estava muito calor no avião. E, depois, resolveu despir a camisola que tinha sobre um top. “Bem, se o vosso corpo é inadequado, então o meu também é, porque eu também tenho um top por baixo da camisola”, lembra-se Carla Hager de ter dito, conforme contou à KABC-TV/ABC7. Hager abandonou o aparelho, juntamente com o filho, com Teresa e Tara.

Contactada pelo Eyewitness News da cadeia ABC, que foi um dos primeiros a dar a notícia nos EUA, a Spirit Airlines escudou-se no “contrato de transporte”, um documento com o qual todos os passageiros concordam quando realizam uma reserva e que inclui determinadas normas de vestuário para todos os passageiros. O Contrato de Transporte diz que um passageiro pode ser impedido de embarcar ou expulso do avião se exibir “vestuário inapropriado, ou cuja roupa seja lasciva, obscena ou ofensiva por natureza”.

Só depois de terem abandonado o aparelho se aperceberam de outra alínea do contrato: se expulso, não se tem direito a reembolso nem a lugar noutro voo. Segundo Teresa Araújo, em declarações à CNN Portugal, já no aeroporto, a polícia deu-lhes razão: “A polícia disse que não devíamos ter saído do avião, que devíamos ter esperado que chegassem e que devíamos processar a companhia.”

As duas jovens acabaram por desembolsar mais mil dólares (mais de 900 euros), desta vez por um voo na Delta Airlines.

Teresa, que, aos 26 anos, decidiu viajar mundo, publica regularmente no Instagram numa conta onde, durante algum tempo, se dedicou a relatar as suas aventuras — da Malásia à Indonésia, do México aos EUA, onde se viria a fixar em 2021, cinco anos após o tiro de partida —, mas também a fazer publicidade a várias marcas, vestindo o papel de influencer. Actualmente, segundo a CNN, trabalha numa empresa de software.

A portuguesa, natural de Coimbra, foi uma das concorrentes da segunda edição do programa Secret Story (Casa dos Segredos 2, na versão portuguesa), que foi transmitido em 2011 pela TVI, mas após o fim da sua participação afastou-se do mundo dos reality shows.