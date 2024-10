Morreu Cissy Houston, estrela do soul e do gospel e mãe de Whitney Houston

A premiada cantora gospel e soul Cissy Houston, mãe da cantora Whitney Houston (1963-2012), morreu nesta segunda-feira, em sua casa, aos 91 anos, revelou a sua nora, Pat Houston, numa publicação no Instagram.

“Entristece-me o coração anunciar o falecimento da minha querida rainha Cissy Houston hoje [7 de Outubro]! Por favor, tenham a família Houston nas vossas orações.” Num comunicado enviado às redacções, citado pela Lusa, Pat Houston destaca ainda como “a mamã Cissy foi uma figura forte e imponente nas nossas vidas”.

Cissy Houston tinha doença de Alzheimer e encontrava-se em cuidados paliativos. Morreu rodeada por “quem lhe era mais querido”, adiantou a família, desabafando sobre a “dor e tristeza” que vivem neste momento.

Com uma carreira de mais de sete décadas, que começou em 1938 como membro do grupo gospel Drinkard Four, que também incluía a sua irmã Anne, Cissy Houston destacou-se como voz do soul e do gospel, tendo arrecadado dois prémios Grammy na categoria de Álbum de Gospel Tradicional, por Face to Face (1996) e He Leadeth to Me (1997).

Antes, em 1963, formara o grupo The Sweet Inspirations, com a sua sobrinha Dee Dee Warwick e Doris Troy, que se viriam a destacar nos coros de Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters e Dionne Warwick (Dee Dee e Dionne eram ambas filhas da irmã Lee Drinkard Warrick). O grupo separou-se em 1969, depois de ter actuado com Elvis Presley em Las Vegas.

Como uma mulher “de profunda fé e convicção, que se preocupava muito com a sua família, a sua congregação e a sua comunidade”, Cissy Houston dedicou-se ao grupo enquanto os filhos cresciam. Mas, quando a prole já tinha idade suficiente, passou a concentrar-se na sua carreira a solo. Em 1970, lançou o álbum Introducing Cissy Houston.

Além de vários trabalhos em nome próprio, a sua voz pode também ser ouvida em álbuns de Chaka Khan, Diana Ross, David Bowie, Jimmy Hendrix, Paul Simon, Roberta Flack, Beyoncé, Donny Hathaway, Wilson Pickett, entre muitos outros. “A sua carreira na música e no entretenimento permanecerá nos nossos corações. As suas contribuições para a música e cultura populares são incomparáveis”, reforçou a família no comunicado que anuncia a sua morte.

Nascida em 1933, em Newark, New Jersey, como Emily Drinkard, Cissy era a mais nova de oito irmãos, todos incentivados a estudar e a participarem na igreja, onde eram encorajados a cantar. Depois da morte dos pais (a mãe quando tinha 5 anos; o pai, depois de fazer 18), Cissy foi viver com a irmã Lee e o marido desta, Mancel Warrick, o que lhe abriria a porta para as aventuras musicais.

Em 1955, casou-se com Freddie Garland, de quem teve o seu primeiro filho, Gary Garland, que, depois de uma passagem pela NBA, também enveredou pela música. Mas o enlace não durou muito e, apenas dois anos depois, conheceu John Houston Jr., o pai de Michael, compositor e seu assistente, e da estrela da música Whitney Houston. Os dois casar-se-iam em 1964; o divórcio ocorreria em 1991.

Além da separação, a década de 1990 resultou em vários desafios para Cissy, que assistia à ascensão e queda de Whitney, à medida que o consumo de estupefacientes da filha aumentava, sobretudo após o seu casamento com Bobby Brown, em 1992, que viria a ficar marcado pela violência.

Cissy acabaria por perder a filha: Whitney Houston morreu em 2012, de “efeitos de doença cardíaca aterosclerótica e uso de cocaína”. Três anos depois, Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney e neta de Cissy, morreu, aos 22 anos, em circunstâncias semelhantes.