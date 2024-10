Tesla Model 3 apresenta versão com autonomia para mais de 700 quilómetros

Há nova variante do Model 3, o Long Range com tracção traseira, a reclamar autonomia para 702 quilómetros, graças a um baixo consumo, de apenas 12,5 kWh/100km.

A Tesla anunciou, nesta terça-feira, uma nova adição à gama do Model 3 na Europa, que lhe permite reclamar o estatuto de o Tesla mais eficiente construído até à data.

Com um consumo homologado de apenas 12,5 kWh/100 km, o Model 3 Long Range RWD, disponível para encomendas a partir de 44.490 euros, com entregas previstas para Novembro, conta com uma bateria de iões de lítio, com capacidade útil de 75 kWh, o que lhe permite reclamar uma autonomia de até 702 quilómetros em circuito misto, segundo os testes de homologação WLPT.

A Tesla sublinha os “esforços de engenharia contínuos focados na eficiência energética e na redução de custos” para explicar o baixo consumo de energia do automóvel, assim como a relação preço/autonomia.

A mecânica assenta num motor de 208 kW (283cv), que permite acelerações de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 201 km/h.

De resto, é um Model 3 como qualquer outro, com materiais de boa qualidade e uma preocupação com o rigor de construção, que tem sido cada vez mais evidente na marca de Elon Musk.

Nesta versão, o volante volta a não ter manípulos e quase tudo se faz no ecrã central táctil (de 15,4 polegadas), nomeadamente os comandos para accionar a engrenagem para andar para a frente, para trás ou para parar. O ecrã serve também para ajustar a direcção, os espelhos retrovisores, as luzes ou a climatização. Já o ecrã de 8'' na segunda fila proporciona um acesso fácil ao controlo da climatização e entretenimento para os passageiros traseiros. De série, é apresentado o Autopilot básico, com funções de manutenção na faixa de rodagem e controlo de velocidade adaptativo.

A gama do Model 3 completa-se com uma versão de tracção traseira (283cv e 513 km de autonomia WLTP), desde 39.990€; Long Range de tracção integral (498cv e 612 km), a partir de 48.990€; e Model 3 Performance (627cv, tração integral e 528km), desde 57.490€.