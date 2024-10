Red Frog: bar português eleito um dos melhores do mundo

É considerada a lista do género com mais prestígio do mundo, e o Red Frog continua a ser o único português entre o elenco dos melhores bares do mundo, ainda que volte a cair posições no ranking, do 88.º para o 94.º lugar.

Tal como noutras listas anuais promovidas pela 50 Best, como a dos melhores restaurantes, outro acontecimento para o mundo da gastronomia, também a revelação dos World's 50 Best Bars do ano é antecedida pelo anúncio da segunda metade do ranking, com os espaços nocturnos classificados entre a 51.ª e a 100.ª posição, divulgada esta terça-feira.

Aberto em 2015 num conceito de speakeasy, inspirado nos bares escondidos do tempo da Lei Seca nos Estados Unidos, e desde 2021 a levá-lo à letra, ao deixar o espaço na Rua do Salitre para se instalar numa ala secreta dentro do Monkey Mash, outro bar do grupo, o Red Frog nasceu com a ambição anunciada de querer chegar aos 50 Best, feito que conquistou, pela primeira vez, em 2017, ao entrar directamente para o 92.º lugar.

Em 2022, tornou-se o primeiro bar português a integrar os 50 melhores bares do mundo, ao ficar na 40.ª posição. “Um marco histórico para Portugal”, diziam à Fugas. Em 2023, caiu para o 88.º lugar, e este ano voltou a descer posições, agora para 94.º de uma centena de bares de coquetelaria de luxo e de autor em todo o mundo.

Desde 2009 que o 50 Best percorre “o mundo à procura dos melhores estabelecimentos de bebidas e dos mais destacados talentos de barman”, aponta a organização. Actualmente na 16.ª edição, “o ranking é criado pelos votos de 700 especialistas em todo o planeta”. A cerimónia de entrega dos prémios, com a divulgação da lista dos 50 melhores bares do mundo de 2024, está marcada para 22 de Outubro, em Madrid (Espanha).