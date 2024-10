Portugal vai dar-se a provar em Paris

Depois de quatro anos de ausência, Portugal volta à festa das vindimas de Montmartre. Entre 11 e 13 de Outubro, Pinhel, Sernancelhe e a CIM Beira Baixa fazem parte do Percurso do Gosto.

A Fête des Vendanges de Montmartre está de regresso a Paris para a 91.ª edição e Portugal regressa com ela a Montmartre pela quarta vez. Depois de quatro anos de ausência na sequência da pandemia, retoma-se o movimento iniciado em 2017, quando o país marcou pela primeira vez presença na Fête des Vendanges de Montmartre que recebe anualmente 500 mil visitantes (ficando atrás apenas da Nuit Blanche e da Paris Plages) para celebrar a gastronomia e o vinho. Na colina de Montmartre, a representação portuguesa fica a cargo da CIM Beira Baixa (repetente) e dos municípios de Pinhel e Sernancelhe.

Será na Rue de Azaïs que, entre 11 e 13 de Outubro, se instalarão os sabores portugueses, parte do Percurso do Gosto, uma das (muitas) iniciativas desta festa das vindimas parisiense, que começa no dia 9. Haverá provas, degustações e, claro, venda de produtos típicos - e se o vinho é o rei, Sernancelhe, por exemplo, não deixará de levar um dos seus produtos endógenos mais celebrados, a castanha. O seu espaço chama-se precisamente Sernancelhe - Pays de la Châtaigne e fica entre Portugal by Beira Baixa e Ville de Pinhel.

Três expositores entre os 145 presentes em redor da Basílica du Sacré Coeur, que chegam de toda a França (e até da China) - já foram nove, o que leva a impulsionadora desta presença portuguesa e responsável da marca My Genuine Portugal (que promove produtos portugueses no estrangeiro), Ana Sofia Oliveira, a afirmar que “o objectivo é crescer em 2025” e voltar, “no mínimo”, a esse número. “Queremos o regresso em força da marca Portugal, dos seus produtos genuínos que todos tanto gostam”, prossegue a luso-francesa, até porque “Portugal continua a estar na moda em França” (nos últimos 10 anos, indica, o número de turistas franceses em Portugal aumentou 150 por cento, perfazendo 3,2 milhões em 2023).

Pela primeira vez, a comitiva portuguesa à Fête des Vendanges vai promover “festas” paralelas: os municípios de Pinhel e Sernancelhe organizarão encontros com as suas próprias comunidades emigrantes na capital francesa. Vão acontecer ambos no dia 12 de Outubro - Pinhel senta-se à mesa para um jantar no restaurante La Closerie, em Claye Souily, e Sernancelhe promove um convívio na sede da Rádio Alfa, em Créteil.