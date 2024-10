Doçaria tradicional do país à prova em Abrantes

Palha de Abrantes, tigeladas, ovos-moles de Aveiro, pão-de-ló de Margaride ou queijadas da ilha Graciosa. Serão dezenas as receitas de doces icónicos do país à prova na Feira de Doçaria Tradicional que, este ano, regressa a Abrantes de 25 a 27 de Outubro.

A 22.ª edição do evento mantém o objectivo de promover “o que de melhor se faz na doçaria local”, como a palha de Abrantes, as tigeladas, e broas de mel e noz, mas também “a divulgação e comercialização de doces tradicionais e conventuais” de outras regiões do país, além de produtos complementares, como mel, compotas, marmelada ou bolachas.

Entre mais de uma centena de doces portugueses, integram a iniciativa profissionais com receitas das tortas de Guimarães, do pão-de-ló de Margaride e do de Ovar, das queijadas de São Gonçalo e da ilha açoriana Graciosa, dos ovos-moles de Aveiro, das pedras parideiras de Arouca, dos pastéis de Tentúgal, das cornucópias de Alcobaça, das boleimas, do rebuçado de ovo, do fidalgo, do bolo rançoso e da sericaia do Alentejo, e dos bolos lêvedos dos Açores. Mas também ginjinha, ou poncha, bolo de mel e vinho da Madeira, entre outros.

A feira, de entrada gratuita, decorre no Largo 1.º de Maio, no centro histórico da cidade, e integra ainda um programa complementar de animação, com música, teatro, exposições, desporto, oficinas e demonstrações culinárias, entre outras actividades.