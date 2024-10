Pensionistas começam hoje a receber bónus

Qual o aumento dado às pensões em 2024?

Este ano, e de acordo com o previsto na lei, as pensões até 1082,52 (duas vezes o IAS) euros tiveram um aumento de 6% e as pensões dos escalões mais altos subiram entre 5% e 5,65%.

E quando será pago o suplemento anunciado pelo Governo em Agosto?

Esse suplemento será pago juntamente com as pensões do mês de Outubro e abrangerá 92% do total de reformados. Na Segurança Social isso acontecerá no dia 8, esta terça-feira, e quem recebe através da Caixa Geral de Aposentações terá acesso ao bónus no dia 18.

Como é calculado o valor do suplemento?

O suplemento será de 200 euros para quem tem um rendimento total de pensões até 509,26 euros mensais. Já os pensionistas com reformas entre 509,27 e 1018,52 euros terão um suplemento de 150 euros. E quem recebe pensões entre 1018,53 e 1527,78 euros receberá um extra de 100 euros.

Quantos pensionistas vão receber este suplemento?

O universo total de pensionistas contemplados com este apoio ascende a 2,4 milhões de pessoas, o que significa que 84% recebe entre 150 e 200 euros. Em resposta a questões colocadas pela Lusa, fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social detalhou que a repartição deste universo de pensionistas pelos escalões do suplemento extraordinário "indica que mais de um milhão de pensionistas irá receber 200 euros", sendo também os pensionistas abrangidos pelo escalão dos 150 euros em número "ligeiramente superior" a um milhão de beneficiários. "No escalão dos 100 euros estão incluídos cerca de 381 mil pensionistas", precisou a mesma fonte oficial do ministério tutelado por Rosário Palma Ramalho.