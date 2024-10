Portugal prepara Polónia com Tomás Araújo no lugar de Gonçalo Inácio

A selecção portuguesa joga no próximo sábado em Varsóvia, em partida da terceira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações

A selecção portuguesa de futebol iniciou a preparação para os jogos da terceira e da quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações com uma alteração forçada nos 26 jogadores convocados por Roberto Martínez: Gonçalo Inácio foi dado como inapto e não estará disponível para os encontros de Portugal frente à Polónia e a Escócia. Para o lugar do defesa central do Sporting, foi chamado o benfiquista Tomás Araújo, tinha sido chamado para a selecção de Sub-21.

Os motivos físicos que vão impedir Gonçalo Inácio de jogar pela equipa portuguesa não foram explicados pela Federação Portuguesa de Futebol, que referiu apenas que o jogador foi dado como “inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF”, mas o defesa sportinguista já tinha falhado a partida contra a Escócia, da segunda jornada da Liga das Nações, por lesão. Depois disso, Inácio continuou a ter problemas físicos – falhou o jogo frente ao AVS – e, no passado fim-de-semana, foi substituído aos 68 minutos.

Com Gonçalo Inácio de fora, Roberto Martínez optou por promover Tomás Araújo, que, numa altura em que tem estado em destaque no Benfica, faz a estreia na principal equipa de Portugal, que ontem se concentrou na Cidade do Futebol, em Oeiras – João Palhinha, por motivos pessoais, falhou o arranque do estágio.

No início da preparação para os jogos na Polónia no sábado e, três dias depois, na Escócia, o porta-voz da equipa nacional foi o médio João Neves, que prevê “dois jogos complicados”, onde os jogadores portugueses vão “dar tudo para ganhar”. “É essa a nossa ambição sempre. Fora de casa ou em casa, queremos ganhar, sabendo que desta vez podemos ficar mais perto do apuramento”, referiu o jogador do Paris Saint-Germain.

O antigo atleta do Benfica, falou sobre a mudança para França, dizendo que está “muito satisfeito” por estar no clube da capital francesa, onde continua a ganhar maturidade: “Espero sempre jogar mais e ficar cada vez mais perto da excelência. Se calhar hoje sinto-me um pouco mais experiente. Se calhar, vejo o futebol de uma forma mais adulta que há um ano.”