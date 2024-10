Futebolista Andrés Iniesta oficializa final de carreira aos 40 anos

O futebolista internacional espanhol Andrés Iniesta, autor do golo que deu o título mundial à Espanha em 2010, oficializou esta terça-feira, 8 de Outubro, o final de carreira, aos 40 anos. "Nunca esperei que este dia chegasse, nunca imaginei", referiu um emocionado Iniesta, em conferência de imprensa em Barcelona, na qual o médio colocou um ponto final a um percurso com mais de 20 anos como futebolista.

Iniesta, considerado um dos melhores jogadores do mundo e que integrou a equipa "maravilha" do FC Barcelona, num meio-campo com Xavi Hernández e Sérgio Busquets, complementado na frente com Lionel Messi, falou na concretização de um sonho. "Todas as lágrimas dos últimos dias são de emoção, de orgulho, não são lágrimas de tristeza. São as lágrimas deste miúdo que teve o sonho de ser jogador de futebol e que teve sucesso depois de muito trabalho, esforço e sacrifício", disse.

O médio, de enorme palmarés, com um título mundial, dois títulos europeus (2008 e 2012) e quatro Ligas dos Campeões, entre outros troféus, destacou-se na selecção e ao serviço do seu clube de sempre, o FC Barcelona, no qual competiu dos infantis aos seniores.

"Um dos mais mágicos colegas que tive e um dos que com quem mais gostei de jogar", destacou o argentino Lionel Messi na rede social Instagram. Na mesma publicação, Messi dirigiu-se directamente a Iniesta: "A bola vai ter saudades tuas e nós também. Desejo-te o melhor, és fenomenal".

No "Barça", Iniesta esteve 22 anos, até sair em 2018 para jogar, já na recta final da carreira, nos japoneses do Vissel Kobe. No Japão, ainda esteve seis épocas, antes de representar o terceiro e último clube da carreira, o Emirates Club (Emirados Árabes Unidos), em 2023/24.

Na conferência de despedida desta terça-feira, Iniesta esteve acompanhado pela família, bem como por dirigentes do FC Barcelona e membros da actual equipa técnica, entre os quais o treinador alemão Hansi Flick.