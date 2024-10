Quarta na TV: A Máquina, O Leopardo e o rock brasileiro

Encontro marcado também com Mário Cláudio na Primeira Pessoa e com Churchill na Madeira, entre pesadelos e a redenção.

CINEMA

Burden - A Redenção

Hollywood, 21h30

Mike é um órfão que foi criado no seio do Ku Klux Klan. Um dia, a namorada dele convence-o a abandonar o grupo supremacista branco a que sempre pertenceu. Mas não é assim tão simples: o KKK persegue-o e ele vê-se obrigado a refugiar-se numa igreja baptista negra. Estreia na realização de Andrew Heckler, que também assina o argumento, o filme conta com Garrett Hedlund, Andrea Riseborough e Forest Whitaker à frente do elenco.

Pesadelo em Elm Street

TVCine Action, 22h

O macabro e cortante Freddy Krueger (Robert Englund) atormenta o sono de um grupo de adolescentes: Nancy (Heather Langenkamp), Tina (Amanda Wyss), Rod (Jsu Garcia) e Glen (Johnny Depp, na sua estreia no grande ecrã). Mas, quando acordam, o pesadelo não acaba – nem para o telespectador, que pode (re)ver os sete primeiros filmes da saga slasher que Wes Craven inaugurou em 1984. São emitidos às quartas e quintas-feiras, até dia 30, em jeito de contagem decrescente para o Halloween.

O Leopardo

Star Movies, 2h11

Obra-prima del grande maestro italiano Luchino Visconti, está entre as mais importantes obras do cinema europeu. É um dos filmes mais vistos de sempre em Itália desde a sua estreia, em 1963, e venceu a Palma de Ouro em Cannes. Protagonizado por Burt Lancaster, conta com outros actores-fetiche de Visconti: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Alain Delon e Claudia Cardinale.

Trata-se da adaptação cinematográfica do romance homónimo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa sobre um aristocrata que, na Sicília da segunda metade do século XIX e numa Itália em convulsão social, tenta manter o estatuto e o modo de vida, reforçando os valores do Antigo Regime e resistindo como pode à ascensão da burguesia.

SÉRIES

A Máquina

Disney+, streaming

Gael García Bernal dá vida à “máquina” do título, um pugilista mexicano que bateu no fundo. Devastado e em baixo de forma, está a tentar recuperar a glória passada com a ajuda do seu melhor amigo e agente (Diego Luna). Mas o caminho para a grande oportunidade está minado pela criminalidade que grassa no meio, de onde surgem ameaças sérias às suas famílias. A jornada rumo ao combate decisivo desenvolve-se ao longo de seis episódios.

Aumenta Que É Rock

Globo, 23h15

Do filme Aumenta que é Rock ‘n’ Roll, lançado em 2023, com realização de Tomás Portella e argumento de L.G Bayão, brota esta versão televisiva de quatro episódios sobre a explosão do rock brasileiro nos anos 1980. Ancora-se na história real da Fluminense FM, rádio que ficaria conhecida como “Maldita” e seria essencial para o movimento. Johnny Massaro lidera o elenco.

DOCUMENTÁRIO

Churchill na Madeira

RTP1, 00h05

Joana Pontes realiza este trabalho de pesquisa sobre a visita de Winston Churchill à Madeira, no início de 1950, e o significado histórico desse acontecimento. A 1 de Janeiro, desembarcou do Durban Castle para umas férias na ilha. Veio a convite dos Blandy, uma família inglesa (e não de Salazar, cujo convite recusou), com a intenção de passar duas semanas a repousar, pintar e escrever as suas memórias. Foi recebido com pompa e circunstância, e ficou instalado no Reid’s Palace Hotel.

Esses dias são aqui retratados através de materiais da época (imagens, jornais, correspondência, áudios de rádio), reconstituições e testemunhos de personalidades como José Pacheco Pereira, Miguel Albuquerque, Michael Blandy ou Marcelino Abreu, filho do motorista que transportou o estadista britânico. Inclui também filmagens actuais, feitas na Madeira. Co-produzido pela RTP e o canal História, o documentário desenvolve-se em duas partes: O convite (nesta quarta-feira) e A visita (daqui a uma semana).

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Em vésperas do arranque do congresso internacional A Peregrinação de Mário Cláudio, que vai celebrar os seus 55 anos de vida literária em Amarante e Paredes de Coura (de 10 a 12 de Outubro), assistimos à conversa de Fátima Campos Ferreira com o galardoado escritor e professor.