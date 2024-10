Obra de arte exposta em museu acaba no lixo. Funcionário confundiu com latas de cerveja usadas

Funcionário de um museu nos Países Baixos colocou uma obra de arte no lixo porque a confundiu com duas latas de cerveja usadas. Curadora conseguiu recuperar a obra a tempo e já a colocou num pedestal.

Pareciam apenas duas latas de cerveja usadas, vazias e amolgadas que tinham sido abandonadas num canto qualquer de um museu. Pareciam, mas não eram só isso. Por isso, quando um funcionário do LAM Museum, em Lisse, nos Países Baixos, as colocou no lixo, pensando que estava meramente a limpar o chão daquele museu, estava, na verdade, a desperdiçar uma obra de arte pintada meticulosamente à mão em 1988 pelo artista francês Alexandre Lavet.

Todos os Bons Tempos que Passámos Juntos foi pintada com tintas acrílicas e tem um nível de detalhe tão impressionante que atraiçoa até os olhares mais atentos. A obra foi exposta no chão, num canto do museu — um local pouco ortodoxo nestes espaços artísticos — porque a instituição "tenta sempre surpreender os visitantes", explicou o porta-voz do LAM Museum, Froukje Budding. Só que, desta vez, era o próprio museu que estaria prestes a ser surpreendido.

Julgando que a obra de arte era lixo abandonado pelos visitantes, um funcionário recolheu as latas do chão e colocou-as no lixo enquanto a curadora do museu, Elisah van den Bergh, fazia uma pausa. Só quando regressou é que a especialista deu pela falta das duas latas e percebeu o que tinha acontecido: Todos os Bons Tempos que Passámos Juntos tinha acabado num caixote de lixo e estava prestes a ser levado para reciclagem.

A corrida contra o tempo de Elisah van den Bergh valeu a pena: a obra de arte acabou por ser recuperada pouco antes de os trabalhadores despejarem o caixote de lixo. "Milagrosamente, as duas latas foram encontradas intactas. Foram limpas e colocadas temporariamente num lugar de honra na entrada do museu, agora expostas num pedestal tradicional", anunciou o museu: "Quisemos dar-lhes o seu momento de destaque."

Quanto ao funcionário que colocou no lixo esta obra de arte, e que estava a substituir o técnico habitual do museu, nada lhe acontecerá. "Ele estava apenas a fazer o seu trabalho de boa-fé", disse Sietske van Zanten, o director do museu: "De certa forma, é um testemunho da eficácia da arte de Alexandre Lavet." Afinal, o tema da colecção no LAM Museum é precisamente a comida e o consumismo: "A nossa arte incentiva os visitantes a ver os objectos do quotidiano sob uma nova luz. Ao expor obras de arte em locais inesperados, amplificamos esta experiência e mantemos os visitantes atentos", disse o director.

Todos os Bons Tempos que Passámos Juntos foi pintada nos anos 80 por Alexandre Lavet e "exigiu muito tempo e esforço para ser criada", porque replica ao mínimo detalhe o rótulo original das latas — até a indicação com a data de validade. "Para o artista, as latas simbolizam memórias queridas partilhadas com amigos queridos", interpretou o museu: "Embora os serões passados a saborear bebidas possam parecer triviais na ordem das coisas, acabam por representar momentos preciosos de ligação."