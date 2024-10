Kylie Minogue actua em Lisboa em Julho de 2025

A cantora australiana volta a Portugal com a digressão Tension, que corresponde ao título do seu último álbum, lançado em 2023, e do seu sucessor, que chega já na próxima semana.

A cantora e compositora australiana Kylie Minogue, ícone da pop ainda no activo, regressa a Portugal a 15 de Julho do próximo ano para um concerto no Meo Arena, em Lisboa, avançou esta terça-feira de manhã a promotora Last Tour.

A artista de 56 anos, que não pisa palcos portugueses desde 2009, vem à boleia da digressão Tension, que corresponde ao título do seu último álbum, editado em 2023, e também ao do próximo, Tension II, que será lançado já na próxima semana.

Os bilhetes serão postos à venda a 18 de Outubro, a partir das 9h, mas quem quiser antecipar-se pode inscrever-se numa lista de pré-venda no site da Last Tour, aberta até às 8h30 de dia 17. O preço dos bilhetes ainda não foi divulgado.

Esta digressão, que a promotora diz ser a maior da carreira de Kylie Minogue desde 2011, vai fazer escala em vários países europeus, como Reino Unido, Alemanha, Bélgica, França ou Suíça. Tension II, que será um dos destaques desta tour, conta com 13 novas canções e colaborações com nomes como Sia, Orville Peck, Diplo, The Blessed Madonna, Bebe Rexha ou Tove Lo. O single de avanço do álbum, Lights Camera Action, já está cá fora.

Nascida e criada em Melbourne, Kylie Minogue começou como actriz na série Neighbours, na década de 1980, lançando-se depois na música. Começou a dar que falar nos anos 1990 e atingiu o pódio da pop no início dos 2000, com os discos Light Years (2000), Fever (2001) e Body Language (2003). Can’t get you out of my head, Slow, Spinning around ou In your eyes são algumas das canções que firmaram o seu percurso e sucesso.

Ao longo de quatro décadas nunca deixou de lançar discos, repertório que caminha para as duas dezenas de registos. Como actriz, Kylie Minogue participou ainda em filmes como Street Fighter (1994) ou Holy Motors (2012). Entre as suas várias colaborações com outros músicos, destaca-se a canção Where the wild roses grow, com Nick Cave.