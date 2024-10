Primeiro Festival Amália Rodrigues reúne 40 músicos no Fundão

De 18 a 20 de Outubro, o evento conta com concertos de Camané, Teresinha Landeiro ou Nani Medeiros, entre outras actividades que assinalam as ligações familiares da fadista ao Fundão.

No ano em que se assinalam os 25 anos da morte de Amália Rodrigues, a Associação Fado Cale e a Câmara Municipal do Fundão decidiram organizar um evento que não é "só concertos", mas que reúne um cartaz alargado e inclui a décima edição do Concurso Amália Rodrigues. De 18 a 20 de Outubro, o Festival Amália Rodrigues recebe 40 músicos, entre eles fadistas como Camané, Teresinha Landeiro, Flávia Pereira, Joana Amendoeira, Nani Medeiros ou Ana Paula e Custódio Castelo.

"Decidimos tornar a décima edição do concurso, do qual Celeste Rodrigues e Fábia Rebordão fizeram parte do júri, num festival. Este programa é arrojado, com nomes de referência, e tem uma vertente bastante abrangente e diversificada", afirmou, em declarações à Lusa, a vereadora a cargo do pelouro da Cultura, Alcina Cerdeira.

O palco principal será o Octógono, mas o festival estende-se ao Centro de Negócios e de Serviços, à Associação Fado Cale, à Igreja Matriz do Fundão - onde Amália foi baptizada e onde se realiza uma missa fadista com José Quaresma -, e a restaurantes aderentes ao Festival Gastronómico Sabores de Outono, onde as fadistas Ana Lopes e Lara Rodrigues vão actuar durante as refeições.

O presidente da Associação Fado Cale, Leonel Barata, lembra que os oito irmãos de Amália, entre os quais Celeste Rodrigues, nasceram no Fundão; as tias, com quem passava bastante tempo, viviam na Rua da Cale; e os pais a apenas alguns metros. O município está a projectar a casa temática O Lugar de Amália na mesma artéria, uma ligação que leva o concelho a recordar a fadista num evento que permite ao público da região ver "todos estes fadistas num festival de três dias".

O programa escolhido teve em conta "uma transversalidade naquilo que é o contexto do fado nas suas mais diferentes vertentes", vincou Leonel Barata. Com a inclusão do X Concurso Amália Rodrigues, pretende-se também promover e incentivar novos intérpretes. "Queremos tornar o Fundão num centro de criação de dinâmicas territoriais e de diversificação da experiência do fado", realçou Leonel Barata.

O bilhete geral custa 25 euros e o programa vai além da música. Está prevista a apresentação do livro Amália Rodrigues - Origem, Raízes e História, de José Barata de Castilho; um passeio pedestre para visitar as geografias da fadista na cidade; uma oficina de instrumentos musicais, com Óscar e João Cardoso; uma aula de fotografia em concertos; uma oficina sobre a escrita de poesia de acordo com as métricas do fado; e a exibição do documentário sobre Amália Rodrigues, da autoria de Manuel Mozos, Diva, Simplesmente uma Homenagem. Após os concertos integrados no festival, há fado vadio na sede da Associação Fado Cale.