Escritora chinesa Can Xue favorita para o Nobel da Literatura

Todos os anos as casas de apostas servem como o mais improvável dos barómetros para tentar prever a quem será entregue o Nobel da Literatura — ou os Óscares, ou os Emmys e outros prémios culturais de relevo. Este ano não é excepção e há um nome que se destaca largamente: a autora chinesa Can Xue. O favoritismo da escritora de O Amor no Novo Milénio, a sua única obra editada em Portugal (ed. Quetzal), é reforçado pelos especialistas que também acreditam que será Can a premiada na próxima quinta-feira.

O secretismo rodeia a escolha do mais importante prémio literário do mundo, como é habitual, mas a agência de notícias AFP diz que “vários especialistas acreditam que a autora chinesa Can Xue será a escolhida pela Academia Sueca este ano”. Um deles, que não entra em pormenores, é Bjorn Wiman, editor de cultura do jornal sueco Dagens Nyheter, que crê “que será uma mulher de uma zona linguística fora da Europa" a receber o prestigiado galardão.

A mesma AFP indica que o circuito literário de Estocolmo está a falar muito do romancista e contista australiano Gerald Murnane, do indo-britânico Salman Rushdie, um eterno favorito, de outro candidato constante, o romeno Mircea Cartarescu, mas também da escritora nascida na ilha de Antígua e de nacionalidade também norte-americana Jamaica Kincaid, da poeta canadiana Anne Carson, outra favorita ano após ano, do húngaro Laszlo Krasznahorkai, de Ngugi wa Thiong'o do Quénia e do japonês Haruki Murakami.

No ano passado, o romancista e dramaturgo norueguês Jon Fosse liderava o favoritismo dos apostadores de todo o mundo, segundo a plataforma agregadora de casas de apostas NicerOdds. E Jon Fosse recebeu o Nobel. Este ano, o nome de Can Xue está na mesma situação na perspectiva das casas de apostas europeias, embora passe para segundo lugar em relação a Gerald Murnane quando se contabilizam as métricas britânicas e norte-americanas. No guia de apostas online OLBG, a informação mais recente é taxativa: Can Xue tem 20% de hipóteses de receber o Nobel da Literatura, com Murnane a ter “apenas” 16,7% das chances, seguidos por Anne Carson, Lyudmila Ulitskaya e Mircea Cartarescu. Em 2023, Can Xue, de 71 anos, era a terceira favorita destas fontes.

Já o site Scores & Stats destrinça que Can Xue é a favorita dos apostadores, mas que se prevê que seja Lyudmila Ulitskaya, de 81 anos, a premiada pelo facto de ter sido também um dos nomes mais bem cotados em 2023 e de ter um perfil público muito saliente desde a invasão russa da Ucrânia, além de um discurso baseado na tolerância e feminismo.

Mas Can Xue, considerada uma das vozes mais inovadoras da literatura chinesa contemporânea e comparada a uma das suas referências, Franz Kafka, é para já a clara favorita e aquela que tem mantido as probabilidades de vitória e cotações mais estáveis ao longo do ano. Contista e escritora de ficção, Can Xue é o pseudónimo de Deng Xiaohua, filha de intelectuais que passaram pela prisão durante a Revolução Cultural chinesa. O Amor no Novo Milénio, de 2013, foi apenas publicado em Portugal em 2022 e é um romance distópico e cómico sobre um grupo de mulheres permanentemente vigiadas e onde reina a paranóia.

120 laureados

A previsão de quem recebe o Nobel da Literatura é dificultada pelo facto de não existir uma lista pública de finalistas. Os cinco finalistas são escolhidos a partir de uma lista de escritores indicados por várias entidades e academias literárias de países distintos e até por outros Prémios Nobel. Nem os nomeados sabem que estão na lista, sendo o processo sigiloso. As propostas rondam as 350 por ano e a primeira fase de selecção redu-las a 20, com o júri da Academia e chegar aos cinco finalistas antes da decisão última, feita durante o mês de Outubro.

A Academia Sueca é composta por 18 membros — sete deles nestas funções desde há quatro anos (em 2017 os estatutos do prémio foram actualizados pelo rei sueco) — que leram todas as obras dos candidatos finalistas, já que este é um prémio dado ao conjunto de obras. Para se ser o eleito, é preciso recolher pelo menos um voto a mais do que metade das indicações do júri. O prémio é habitualmente entregue pelo rei da Suécia a 10 de Dezembro — Dia do Nobel — na Sala de Concertos de Estocolmo.

A verificar-se a vitória de Can Xue, ela tornar-se-á na 18.ª mulher com o Nobel da Literatura entre os 120 laureados da história do prémio, que tem actualmente um valor pecuniário de cerca de 967 mil euros. O último autor chinês premiado com o Nobel da Literatura foi Mo Yan, já em 2012. A mais recente mulher premiada foi a francesa Annie Ernaux, em 2022.

Este ano, na shortlist da NicerOdds não está o português que é o eterno candidato ao Nobel, António Lobo Antunes, mas estão outros populares e profícuos escritores como Margaret Atwood ou Stephen King, além do cantor Paul Simon.