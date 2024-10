Poderoso furacão Milton ameaça uma Florida já devastada

Mais de um milhão de pessoas aconselhadas a abandonar as suas casas nos condados da costa oeste da Florida. Poderosa tempestade chega menos de duas semanas depois do devastador Helene.

O furacão Milton, de categoria 4, deverá aumentar de intensidade esta terça-feira, ameaçando a Península de Yucatán, no México, a caminho da Florida, onde mais de um milhão de pessoas receberam ordens para abandonar as suas casas. A densamente povoada costa oeste da Florida, ainda a recuperar do devastador furacão Helene, há menos de duas semanas, prepara-se para ser atingida por mais uma agressiva tempestade esta quarta-feira.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos previu que a tempestade atingiria provavelmente a área metropolitana da Baía de Tampa, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas e onde muitas pessoas se apressaram a deixar um rasto de montes de detritos causados pelo Helene quando saíam da cidade.

Com ventos máximos sustentados de 250 km/h, Milton baixou de categoria 5 para furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson de cinco níveis, de acordo com o último aviso do Centro Nacional de Furacões dos EUA na terça-feira.

Embora se esperem flutuações de intensidade, prevê-se que Milton continue a ser um furacão extremamente perigoso até atingir a Florida, de acordo com o centro de furacões. Isso significa que podem ocorrer danos catastróficos, incluindo cortes de energia que podem durar dias.

Foto Imagem de satélite mostra a formação do turbilhão do furacão Milton, a 7 de Outubro de 2024 CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS

Trajecto e intensidade invulgares

Alimentado pelas águas quentes do Golfo do México, Milton tornou-se a terceira tempestade de intensificação mais rápida de que há registo no oceano Atlântico, segundo o Centro de Furacões, ao passar de tempestade tropical a furacão de categoria 5 em menos de 24 horas.

O seu trajecto de oeste para leste foi também invulgar, uma vez que os furacões do Golfo se formam normalmente no Mar das Caraíbas e atingem a costa depois de viajarem para oeste e virarem para norte.

“É extremamente raro um furacão formar-se no Golfo ocidental, seguir para leste e atingir a costa ocidental da Florida”, disse Jonathan Lin, um cientista atmosférico da Universidade de Cornell. “Isto tem grandes implicações, uma vez que a trajectória da tempestade desempenha um papel importante na determinação do local onde a vaga de tempestade será maior.”

O Centro de Furacões previu ondas de 3 a 4,5 metros ao longo de uma parte da costa ao norte e ao sul da Baía de Tampa.

Jamie Rhome, vice-director do Centro Nacional de Furacões, disse que Milton deveria aumentar de tamanho antes de atingir a costa na quarta-feira, colocando centenas de quilómetros de litoral na zona de perigo de tempestade.

É provável que Milton permaneça como furacão durante toda a sua passagem pela península da Florida, disse Rhome numa conferência de imprensa na segunda-feira.

Ordens de evacuação de várias regiões

Na segunda-feira ao final da tarde, o olho da tempestade estava a 105 km a norte-nordeste de Progreso, um porto mexicano perto da capital do estado de Yucatán, Mérida, e a 840 km a sudoeste de Tampa, movendo-se para leste a 15 km/h.

Esperava-se que Milton atingisse o extremo norte da Península de Yucatán nas primeiras horas desta terça-feira. A região abriga a pitoresca cidade da era colonial de Mérida, com 1,2 milhão de habitantes, várias ruínas maias populares entre os turistas e o porto de Progreso.

Foto Uma estrutura à beira-mar antes da chegada do furacão Milton, Florida, EUA, a 7 de Outubro de 2024 REUTERS/Octavio Jones

Na Florida, os condados ao longo da costa ocidental ordenaram às pessoas que se encontravam em zonas baixas que se abrigassem em terrenos mais elevados.

O condado de Pinellas, que inclui São Petersburgo, informou que ordenou a evacuação de uma zona onde vivem mais de 500.000 pessoas. O condado de Lee informou que 416.000 pessoas viviam nas suas zonas de evacuação obrigatória. Pelo menos seis outros condados costeiros ordenaram evacuações, incluindo o condado de Hillsborough, que inclui a cidade de Tampa.

Com um último dia para as pessoas abandonarem as suas casas na terça-feira, as autoridades locais manifestaram preocupação com os engarrafamentos e as longas filas nas estações de serviço.

Os esforços de socorro continuam em curso em grande parte do sudeste dos Estados Unidos na sequência do Helene, um furacão de categoria 4 que atingiu a Florida em 26 de Setembro, matou mais de 200 pessoas e causou prejuízos de milhares de milhões de dólares em seis estados.