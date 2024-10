Fim da fuga: viagem de mulher de Fábio Loureiro a Marrocos levou à detenção

Captura ocorreu em Tânger, quando criminoso circulava na companhia de outro português, seu amigo. Fábio e a mulher não falavam ao telefone. Usou contactos do mundo do tráfico para organizar fuga.

A viagem a Marrocos da mulher de Fábio Loureiro, um dos cinco foragidos de Vale de Judeus, pôs fim a uma fuga que durava há exactamente um mês. Sob vigilância da Polícia Judiciária, a mulher deu pistas sobre o possível paradeiro do marido, muito embora - quando foi detido em Tânger, eram 22h00 deste domingo - ela se encontrasse a centenas de quilómetros desta cidade.

A detenção foi feita pelas autoridades marroquinas, numa operação intitulada Retorno que contou também com a colaboração da polícia espanhola, uma vez que Fábio Loureiro terá entrado neste país via Espanha, com a ajuda de contactos seus no mundo do tráfico de droga. Convencido de que nunca seria apanhado em Marrocos, o foragido circulava a pé numa rua de Tânger com um amigo também de nacionalidade portuguesa quando foi abordado pela polícia. Cuidadoso, não estabelecia contactos telefónicos directamente com a mulher, por suspeitar de que ela poderia estar sob escuta.

Embora também tivessem seguido outras pistas, a viagem da mulher até Marrocos despertou-lhes naturalmente a atenção. Falta, no entanto, apanhar ainda os outros quatro evadidos, todos eles de elevada perigosidade.

Nascido há 33 anos no Poço Partido, um bairro na freguesia de Lagoa e Carvoeiro, no Algarve, Fábio Cigano, como era conhecido, ficou na mira das autoridades quando, ainda menor de idade, ascendeu à liderança de um gang juvenil. Conduzia carros de luxo e andava sempre armado com uma espingarda automática Kalashnikov. Chegou a disparar com uma metralhadora contra uma vivenda em Albufeira, onde estava um bebé de seis meses, por causa de um ajuste de contas.

Cumpria 25 anos de prisão em Vale de Judeus por uma panóplia de crimes: rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão, por ter tentado escapar da prisão de alta segurança de Monsanto em 2018. Neste estabelecimento prisional continuou de resto a cometer crimes, traficando droga e agredindo guardas. Depois de ter conseguido ser transferido para Pinheiro da Cruz foi punido por mais delitos: posse de droga e anabolizantes, bem como de um telemóvel.

Na rede social X, a ministra da Justiça, Rita Júdice, elogiou a captura: “Agradeço aos profissionais da Polícia Judiciária que, desde 7 de Setembro, trabalharam incansavelmente na investigação e articulação internacional, permitindo a recaptura de um dos evadidos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus”.