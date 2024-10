Um dos cinco fugitivos de Vale de Judeus foi apanhado em Marrocos

Fábio Fernandes Santos Loureiro foi detido em 2012 em Odemira, enquanto passava férias com amigos. Não era a primeira vez que as autoridades o detinham, mas era a primeira vez que acabaria mesmo atrás das grades, depois de ter chegado a ser condenado a sete anos e meio de prisão por assaltos a residências no Algarve e de ter ficado em liberdade a aguardar a decisão de um recurso. Para trás ficariam anos de fintas à Justiça, com Fábio "Cigano" — a alcunha por que era conhecido na região onde tinha crescido — a escapar-se sempre entre os pingos da chuva, ora por falta de provas, ora porque outros assumiram as culpas. Nascido no Poço Partido, um bairro na freguesia unida de Lagoa e Carvoeiro, ficou na mira das autoridades quando ascendeu à liderança de um gangue juvenil quando o primeiro cabecilha, Fábio "Cigarrinho", acabou por ser detido em Espanha. Conduzia carros de luxo e andava sempre armado com uma espingarda automática Kalashnikov. Chegou a disparar com uma metralhadora contra uma vivenda em Albufeira, onde estava um bebé de seis meses, por causa de um ajuste de contas. Era só mais um episódio numa história de crimes de roubo a casas pelo Algarve, crimes como tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injúria, resistência e coacção sobre funcionário e condução sem habilitação legal.​​ Fábio Loureiro caiu muitas vezes na malha da polícia e muitas vezes conseguiu escapar. Em 2011, chegou a ser detido por ter sido apanhado numa operação de combate ao tráfico, mas foi libertado porque um amigo afirmou que os 11 quilos de haxixe apreendidos eram dele e não de Fábio. Noutras ocasiões, as provas que as autoridades tinham contra o fugitivo revelaram-se circunstanciais e pouco sólidas. Seria preciso mais para o parar — e nem as medidas de alta segurança impostas no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus se mostrariam suficientes.