Adega Cartuxa rompe tradição e lança vinho antes no Brasil que em Portugal

Empresa prevê faturar 7,5 milhões de euros no mercado brasileiro neste ano. Brasil já representa 30% do faturamento da adega. Lançamento do Pêra-Manca tinto 2018 em Portugal será nesta quarta-feira.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

A Adega Cartuxa escolheu o Brasil para o lançamento de seu vinho mais desejado, o Pêra-Manca tinto, o que ocorreu há uma semana. Foi a primeira vez que a empresa anunciou um produto em outro país antes mesmo de Portugal. Da esperada safra de 2018, seis mil garrafas já estão em território brasileiro desde setembro e, a partir deste mês, chegarão às mãos e às mesas dos consumidores.

A decisão de romper a tradição e fazer um lançamento fora de terras lusitanas tem motivos de sobra, a começar pelo financeiro. A Cartuxa prevê faturar este ano 7,5 milhões de euros (R$ 45 milhões) no Brasil, mais que o dobro dos 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) de cinco anos atrás. “O Brasil já representa 30% do nosso faturamento”, diz João Teixeira, diretor Comercial da Cartuxa. “É um mercado em franca expansão”, complementa.

As exportações para o outro lado do Atlântico, por sinal, serão fundamentais para que a adega, que tem sede em Évora, no Alentejo, encerre o ano com crescimento total nas receitas de 5%. “O aumento das exportações e das vendas para o varejo, supermercados e garrafeiras, mais do que compensará a queda de 15% a 18% nas receitas com restaurantes e hotelaria”, assinala.

Teixeira ressalta que a produção de vinhos no Alentejo sofreu um pouco com as mudanças climáticas, mas não foi afetada por eventos extremos como os vistos no Norte de Portugal, em que incêndios devastaram parte dos vinhedos. “Teremos uma produção menor, mas, por outro lado, a qualidade das uvas está ótima, segundo nossos enólogos”, destaca. É apostando nessa qualidade que as exportações para o Brasil e outros mercados como Estados Unidos, França, Macau, Reino Unido e Macau tendem a continuar avançando.

Foto Diretor Comercial da Cartuxa, João Teixeira diz que exportações vão compensar queda das vendas de vinhos para restaurantes e hotéis Vicente Nunes

Aposta no Natal

O Pêra-Manca tinto safra 2018 será lançado em Portugal nesta quarta-feira (09/10). No total, foram produzidas 21 mil garrafas. Dessas, 11 mil ficarão em solo português. Havia três anos que a Cartuxa não colocava esse vinho no mercado, mas como em 2018 as condições climáticas ajudaram, foi possível retomar a produção. Foram 18 meses de fermentação em tonéis de carvalho francês e quatro anos de estágio em garrafa nas caves do Convento da Cartuxa. “Não vamos limitar as vendas. Enquanto houver estoques, os consumidores serão atendidos”, afirma Teixeira.

No Brasil, a projeção é de que todas as 6 mil garrafas estejam vendidas até o carnaval de 2025. No país, os principais mercados para os vinhos da Cartuxa são Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Brasília e Bahia. Teixeira acredita que tanto no Brasil quanto em Portugal as vendas deste Natal podem surpreender e os estoques acabarem antes. “Estamos esperançosos com este Natal, cujas vendas podem ser maiores do que as esperadas”, frisa. No total, o faturamento da Cartuxa neste ano deve superar os 25 milhões de euros (R$ 150 milhões).