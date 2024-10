Como é que te sentes hoje? Há Orçamento ou não?

Com tantos avanços e recuos, o Soundbite desta segunda-feira inaugura uma nova rubrica, para durar até dia 10: há ou não há Orçamento?

A cúpula socialista ficou desagradada quando fonte do Governo confirmou à comunicação social que não iria aceitar a proposta do PS, sem que, primeiro, o partido de Pedro Nuno Santos tivesse sido informado.

Tal como foi noticiado este domingo, o Governo não aceita a proposta do PS para o IRC em nenhuma das duas versões admitidas pelos socialistas, recusando trocar a descida do imposto sobre as empresas pela reintrodução de créditos fiscais ao investimento.

Já esta segunda-feira de manhã, na Rádio Observador, Marina Gonçalves, membro do secretariado nacional do líder socialista Pedro Nuno Santos, voltou a rejeitar qualquer medida de redução transversal e afirmou que se o Governo quiser mesmo fazê-la, terá de procurar à direita o apoio para ela e para o Orçamento do Estado.

