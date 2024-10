OE2025: o que se sabe da proposta “pré-aprovada” do Governo e das medidas da oposição

O desfecho da redução do IRC e do IRS Jovem ainda não é conhecido, mas o OE2025 irá incluir medidas aprovadas pelo Governo, como os acordos com a função pública, ou pela AR, como o fim das ex-Scut.

Com as negociações entre o Governo e o PS ainda a decorrer, o conteúdo da proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) que o executivo vai apresentar ao Parlamento até quinta-feira e que já foi “pré-aprovada” em Conselho de Ministros ainda é incerto. Mas há algumas certezas: a proposta terá de incluir as medidas aprovadas este ano pelo Governo, como o aumento do complemento solidário para idosos, e pela Assembleia da República (AR), como a redução do IRS. E alguns partidos já anunciaram as principais propostas de alteração ao OE2025 que vão apresentar e que poderão figurar na versão final, caso haja viabilização.