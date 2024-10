A líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, criticou esta segunda-feira a "novela" em que as negociações entre o Governo e o PS sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025) se tornaram, acusando o executivo de "simular negociações" ao apresentar um "Orçamento já condicionado". E apelou a que se discutam propostas sectoriais, juntamente com especialistas e a sociedade civil, para "reduzir as desigualdades" no país.

