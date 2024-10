Livre encontra-se em Elvas para combater Chega e ouvir população

Estas são as primeiras jornadas parlamentares do Livre. O partido conseguiu eleger quatro deputados em Março e escolheu Elvas para o seu primeiro encontro parlamentar.

As primeiras jornadas parlamentares do Livre - que nas legislativas de 10 de Março elegeu quatro deputados - arrancam esta segunda-feira em Elvas, o município que nas últimas legislativas escolheu o Chega como partido mais votado. A escolha não é inocente. O partido de esquerda, ecologista e europeísta, que no Parlamento tem rebatido as propostas e declarações do partido de André Ventura, assumiu como bandeira o combate ao crescimento da extrema-direita, nomeadamente no Alentejo.

Ao PÚBLICO, a deputada Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, explica que a escolha de Elvas para acolher as jornadas pretende passar uma mensagem de que "estas zonas não estão esquecidas e não se podem sentir abandonadas". "Estas pessoas precisam de ser ouvidas e sentir que não estão isoladas", acrescenta.

As jornadas arrancam às 11h desta segunda-feira, com discursos a cargo dos representantes do Livre, em que se destaca a necessidade urgente de acções políticas que travem a propagação de discursos de ódio e autoritarismo. O programa incluiu ainda uma reunião às 14h30 com a associação empresarial de Elvas, um momento destinado à troca de impressões sobre os desafios económicos da região e o papel das empresas locais no desenvolvimento sustentável.

O segundo dia das jornadas, terça-feira, será marcado por uma agenda intensa. Às 9h30, os parlamentares do Livre visitam o Centro de Ciência e Inovação do Café, em Campo Maior, seguido de uma visita à fábrica Nova Delta, onde pretendem discutir a importância da inovação e sustentabilidade nas indústrias locais. Ao final da manhã, está agendada uma visita à Barragem do Caia, onde irão reunir-se com representantes da Quercus para abordar temas relacionados com a gestão da água e preservação ambiental. "Queremos fugir ao modelo de debate das jornadas parlamentares tradicionais, de estarmos todos fechados numa sala", diz Isabel Mendes Lopes.

As jornadas parlamentares do Livre encerram na tarde de terça-feira, às 15h30, novamente na Biblioteca Municipal de Elvas.

O evento estava inicialmente marcado para os dias 23 e 24 de Setembro, mas foi adiado devido à onda de incêndios que afectou o país nessa semana. Este será também o primeiro momento em que a dirigente do partido Filipa Pinto estará presente como deputada, uma vez que a partir desta semana assumirá o lugar do deputado Jorge Pinto, que pediu a suspensão do mandato para gozar licença parental.