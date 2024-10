Licença parental: Governo diz que alargamento custa 400 milhões e dificulta OE2025

Num ofício enviado a Aguiar-Branco, executivo pergunta quando será votação final global da iniciativa cidadã para perceber se tem de contar com impacto orçamental de 400 milhões de euros no OE2025.

O Governo estima que o alargamento da licença parental aprovado na generalidade, no Parlamento, tem um impacto orçamental de 400 milhões de euros e, tendo em conta que dificultará as contas públicas do próximo ano, quer saber quando poderá esta iniciativa cidadã ser aprovada em votação final pelos deputados para "efeitos de preparação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).