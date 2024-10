Impasse entre Governo e PS. Chega já fala de “responsabilidade”

Não há fumo branco. Governo “pré-aprovou” Orçamento do Estado para 2025, mas não respondeu ao PS. Reunião do grupo parlamentar socialista será decisiva.

​O braço-de-ferro entre Governo e PS sobre a viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) mantém-se. A direcção do PS continuou esta segunda-feira em silêncio sobre que posição tenciona levar esta terça-feira à reunião do grupo parlamentar socialista, sem que tenha até ao fim do dia recebido uma contraproposta do Governo.