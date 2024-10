A primeira equipa trans de futebol de Espanha estreia-se na liga masculina

Uma equipa de futebol constituída inteiramente por homens trans estreou-se numa liga regional em Espanha, ultrapassando desafios administrativos e preconceitos para se tornar a primeira equipa exclusivamente trans a obter o estatuto de federada na Europa.

A equipa, que se chama Fenix FC em homenagem ao pássaro mítico que simboliza o renascimento, jogou alguns amigáveis e jogos de sete na época passada, mas agora compete no quinto escalão da região noroeste da Catalunha, depois de ter sido incorporada num clube local de Sant Feliu de Llobregat, em Barcelona.

Espanha aprovou no ano passado uma lei pioneira sobre os direitos das pessoas trans, destinada a facilitar a alteração da identidade de género legal de uma pessoa. Mas a intolerância persiste, com um recorde de 302 casos de discriminação ou violência contra pessoas LGBT na Catalunha em 2023, um quarto dos quais dirigidos a pessoas transgénero, de acordo com dados compilados pelo Observatório Contra a Fobia LGBT da região.

Hugo Martinez, de 24 anos, disse à Reuters que enfrentou maus-tratos quando começou a fazer a transição com terapia hormonal de afirmação de género e foi forçado a deixar a equipa de futebol feminino em que jogava.

Durante o jogo de 21 de Setembro

“Eu era um rapaz a jogar na equipa feminina, mas sem um documento de identificação válido, pelo que ainda não me era permitido jogar com rapazes”, disse, contando como os outros jogadores, treinadores e pais nas bancadas o insultavam e ameaçavam frequentemente.

A experiência levou Martinez a lançar um apelo online a outros homens trans que procurassem jogar futebol num ambiente seguro. A constituição do Fenix FC demorou três anos.​

Um espaço seguro

O capitão Luke Ibanez, de 19 anos, hesitou em jogar numa equipa com homens cisgénero porque receava não se integrar ou até sofrer violência. Por isso, quando Martinez lhe falou da sua ideia de criar uma equipa só de homens trans, aderiu rapidamente.

“Fenix é uma equipa de jovens trans constituída inteiramente por jovens trans, mas penso que é mais do que isso — uma família, um espaço seguro onde podemos ser livres e expressar-nos como quisermos e como realmente nos sentimos.”

Em resposta às perguntas enviadas por email, a Federação Catalã de Futebol disse que as ligas masculinas têm sido mistas nas duas últimas temporadas, o que significa que jogadores de qualquer sexo podem participar, independentemente da sua identidade oficial.

Os jogadores também podem optar por usar um nome diferente do nome legal, acrescentou. Outras federações regionais limitaram estas modificações a um determinado grupo etário, e as regras variam noutros desportos.

O primeiro jogo da época do Fenix, a 21 de Setembro, terminou com uma derrota por 19-0. Mas para os seus adeptos e jogadores, o direito de homens trans praticarem o seu desporto favorito em condições de igualdade é muito mais importante do que o resultado.