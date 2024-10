A inteligência artificial como motor de produtividade

As tecnologias de IA, falíveis como ainda são, representam já uma ferramenta muito útil para aumentar as capacidades de cada um de nós.

Muito tem sido escrito sobre o aumento de produtividade que as tecnologias de inteligência artificial irão permitir. As estimativas do potencial aumento variam bastante, mas são geralmente bastante optimistas. Um estudo, encomendado pela Google e publicado há cerca de ano, estimava que as ferramentas de inteligência artificial generativa poderiam aumentar a dimensão da economia portuguesa em 15.000 milhões de euros, poupando a cada trabalhador uma média de duas semanas por ano.