Um grito angustiado que pede paz

Jimmy Carter, o 39.º Presidente dos EUA (1977-1981), colocou a seguinte dedicatória no livro que editou sobre a Palestina: "Ao nosso primeiro bisneto, Henry Lewis Carter, com esperança de que possa ver paz e justiça na Terra Santa."

Henry Lewis cresceu sem vislumbrar qualquer resquício de paz e justiça nas terras onde brotaram as três grandes religiões monoteístas sob a égide do mesmo eleito de Deus, o patriarca Abraão, por isso denominadas religiões abraâmicas – o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.

Hoje, talvez nos seus 20 anos, Henry Lewis olha as terras pelas quais o bisavô tanto lutou para que houvesse paz e justiça e não vê mais do que um inferno de fogo e morte fruto da loucura dos homens, a loucura que nas mesmas terras levou Caim a assassinar Abel e por tal acto ter sido amaldiçoado pelo Senhor.

Na figura de Caim, e reportando-me às terras e às gentes mártires do Médio Oriente, revejo responsáveis e países com interesses inconfessáveis, passando por Israel, EUA e alguns Estados árabes, aos quais Deus, seja o dos cristãos, dos crentes do islão ou do judaísmo, um dia, replicando a sua fala a Caim, dirá: "O sangue derramado no Médio Oriente ainda clama da terra até mim." Este será, como disse Jimmy Carter, um grito angustiado, que pede paz.

Elder Fernandes, Lisboa

A maldição

Decididamente que os deuses estão contra nós. Paira uma maldição sobre os pacatos cidadãos portugueses, a maioria está confusa, incrédula e farta da tragicomédia do Orçamento do Estado (OE). Há semanas, eu diria meses, que diariamente suportamos as diatribes dos líderes dos três maiores partidos de Portugal. Nos últimos dias, Montenegro e Pedro Nuno Santos travam duelos com propostas e contrapropostas a granel. Muda aqui, tira ali, ainda não chega, vamos ver, ora dizes tu, ora digo eu. Francamente... já chega, já chega deste espectáculo pungente, ridículo e desnecessário. Ou fecham um acordo ou cada um vai à sua vida, ponto final, parágrafo. (…) Lá fora o mundo está em guerra, cá dentro assistimos ao teatro burlesco com um guião rasca.

Sem sombra de dúvida, uma maldição paira sobre nós!

José Alberto Mesquita, Lisboa

IRC e IRS jovem

Parece que finalmente vamos ter um consenso e ver um ponto final na dramática novela da aprovação do Orçamento do Estado. Parece…

Independentemente do desenlace final, que desconheço no momento em que escrevo, acho impressionante que as grandes clivagens, opções estratégicas fundamentais e convicções profundas quanto ao programa orçamental do país se resumam a ponto a mais ou a menos em IRC e idade a mais ou a menos no IRS.

É um triste espectáculo de quem resolveu fazer disto espectáculo, e ponto capital que poderia até levar o país a novas eleições. Obviamente que não está em causa o conteúdo objectivo, mal estaríamos se as grandes opções programáticas fossem estas.

Foi birra de quem queria ter tema de discórdia e pegou nestes, mas, sinceramente, poderiam ter arranjado assunto mais substancial. No resto, estão completamente de acordo em tudo? Quanto às grandes opções nos campos económico, social, da educação, saúde, justiça, não há divergências nem propostas alternativas? Sinceramente…

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Segurança Social

Numa segunda-feira de Agosto último, uma senhora de 78 anos, viúva e só, deslocou-se à delegação da Segurança Social de Paço de Arcos, para oficializar o término de um contrato com uma funcionária doméstica e o início de outro.

À chegada, um porteiro perguntou-lhe ao que ia e forneceu-lhe os documentos. No balcão de atendimento, entregou os papéis respeitantes à cessação do contrato, que foram aceites. Quando quis fazer o mesmo com os do novo contrato, a funcionária recusou-se a aceitá-los, dizendo-lhe que teria de os submeter online. A senhora contrapôs que era uma infoexcluída, mas cumpridora, não entendendo a razão da recusa. Nada feito! Foi-se embora, “amachucada”, pensando como resolver o problema e sentindo-se excluída do país e da sociedade a quem deu uma vida de trabalho. Pergunta: que directiva legal permite “escorraçar” uma cidadã idosa que pretende cumprir a lei, apenas porque não reúne competências informáticas, ausentes no seu tempo?

Hugo da Costa Madeira, Lisboa