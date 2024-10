Musk tem razão: um imigrante pode decidir as eleições americanas

A teoria é antiga: alguém, seja um partido político, um poder oculto, "os judeus" ou qualquer outro ódio de estimação, anda por aí a importar estrangeiros em massa para substituir política, cultural e demograficamente a população de um determinado país. Não há mesmo nada de novo neste disparate, repetido por anti-semitas francófonos do século XIX e pelos nazis alemães e os supremacistas brancos norte-americanos no século seguinte. Houve foi alguma vergonha, durante umas boas décadas, em dizê-lo em público. Mas já não há. Hoje, na sua formulação actual, a teoria da grande substituição faz o seu caminho no mainstream mediático e político, e soma vítimas em actos de violência xenófoba.