Navio com bandeira portuguesa com explosivos para Israel impedido de entrar em Malta

O navio Kathrin, que transporta explosivos encomendados por uma empresa de armamento israelita, e que ainda consta nos sites da especialidade como tendo pavilhão português, foi impedido de entrar nas águas territoriais de Malta esta segunda-feira.

O cargueiro tinha pedido autorização às autoridades maltesas para aportar no país, mas fontes do Governo adiantaram a jornais locais que a entrada do Kathrin não foi permitida, sem contudo especificarem o motivo.

Na segunda-feira de manhã, Francesca Albanese, relatora da ONU para os territórios palestinianos ocupados e uma das vozes mais críticas da actuação militar de Israel, tinha “implorado” na rede social X (antigo Twitter) que Malta “travasse o avanço do navio”. “Num momento em que Israel está a cometer actos de genocídio contra os palestinianos”, escreveu, “os Estados têm a obrigação de ‘respeitar e fazer respeitar’ a Convenção sobre o Genocídio ‘em todas as circunstâncias’, o que inclui não transferir armas para partes de um conflito armado.”

Uma fonte oficial do Governo português tinha dito à agência Lusa na terça-feira passada que o armador alemão do Kathrin “requereu formalmente e de forma irreversível", na sexta-feira, dia 27 de Setembro, "o cancelamento do registo na Madeira, portanto pediu para retirar o pavilhão português”. A mesma fonte afirmou que o processo demoraria “dois ou três dias”.

O PÚBLICO questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o assunto esta segunda-feira, procurando esclarecer se o navio ainda ostenta bandeira portuguesa. Em vários sites que monitorizam o tráfego marítimo mundial, o Kathrin continua a surgir como estando registado em Portugal. E o movimento BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções), que tem mobilizado os seus apoiantes em vários países para pressionar diferentes governos, exigiu novamente esta segunda a Portugal “que retire imediatamente a sua bandeira” ao navio.

Em meados de Setembro, a bordo do cargueiro seguia material explosivo com destino a empresas de fabrico de armamento em Israel, na Polónia e na Eslováquia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse ao PÚBLICO e à Renascença que o navio terminaria o seu frete “no mar Adriático, num porto no Montenegro e noutro na Eslovénia”.

De acordo com a informação dos sites de monitorização de tráfego marítimo, o Kathrin esteve nos últimos dias no Adriático e começou a aproximar-se de Malta no domingo à noite. A Amnistia Internacional pediu aos Governos montenegrino e esloveno que impedissem a entrada do barco nas suas águas territoriais. Segundo a Rádio Slovenija, o navio não chegou a aportar em Koper, como estava previsto, e as autoridades de Montenegro negaram-lhe acesso.

O Kathrin saiu de Haifom, no Vietname, em Julho, e desconhece-se neste momento qual será o seu destino, após Malta ter-lhe negado a entrada em águas territoriais.