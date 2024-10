Kamala Harris rejeita críticas dos republicanos às mulheres sem filhos

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, rejeitou no domingo a acusação da governadora republicana Sarah Huckabee Sanders de que a candidata do Partido Democrata à presidência não é humilde porque não tem filhos biológicos.

Harris afirmou que as opiniões da governadora do estado do Arkansas sobre a família estavam desactualizadas e falou da sua própria "família moderna", que inclui o marido, Doug Emhoff, e os dois filhos do seu primeiro casamento, Cole e Ella.

Durante um encontro público que Sanders moderou para o candidato presidencial republicano Donald Trump no Michigan, em Setembro, disse que os seus filhos a mantêm "humilde", enquanto Harris "não tem nada que a mantenha humilde".

Harris respondeu aos comentários de Sanders no popular podcast Call Her Daddy no domingo, afirmando: "Acho que ela não entende que há muitas mulheres aqui que, em primeiro lugar, não aspiram a ser humildes. Segundo, há muitas mulheres aqui que têm muito amor na sua vida, família na sua vida e filhos na sua vida".

"E penso que é muito importante que as mulheres se elevem umas às outras", acrescentou Harris, que sublinhou que a família tem muitas formas.

"Temos a nossa família de sangue e depois temos a nossa família de amor, e eu tenho as duas, e considero isso uma verdadeira bênção", disse ela. "Tenho dois filhos lindos, o Cole e a Ella, que me chamam «Mom-ala». Temos uma família muito moderna. A ex-mulher do meu marido é uma amiga minha".

O vice-presidente também respondeu ao candidato a vice-presidente de Trump, J.D. Vance, depois dele se ter queixado de que não queria que o país fosse governado por "senhoras dos gatos e sem filhos".

"Acho que é uma atitude mesquinha e maliciosa", disse Harris.

O gabinete de Sanders e a campanha de Trump não responderam a um pedido de comentário.

Harris juntou-se ao podcast, apresentado por Alex Cooper, para uma conversa sobre direitos reprodutivos, abuso sexual e empréstimos a estudantes.

A aparição fez parte de um esforço mais alargado de sensibilização dos meios de comunicação social por parte de Harris, que procura aumentar o seu apoio no último mês antes das eleições de 5 de Novembro contra Trump.

A campanha da vice-presidente, que tem sido criticada pela quantidade de entrevistas que Harris tem dado aos meios de comunicação social, revelou que esta semana vai aparecer nos programas 60 Minutes da CBS, The View da ABC, The Late Show with Stephen Colbert da CBS e no The Howard Stern Show.