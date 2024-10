O que tem o Irão a ver com a guerra em Gaza? Um ponto de situação no Médio Oriente

No dia 1 de Outubro, seis dias antes se marcar o primeiro aniversário da escalada no conflito no Médio Oriente, surgiu uma nova tendência de pesquisas na Internet: houve um novo pico de pesquisas no Google, em Portugal e a nível mundial, pelas palavras "Terceira Guerra Mundial". O motivo só podia ser um: foi nesse dia que o Irão perpetrou um ataque aéreo em grande escala, com 180 mísseis balísticos, alguns dedos mais velozes que o som, contra Israel. E o medo instalou-se.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt