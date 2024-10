Demissão da chefe de gabinete ensombra primeiros 100 dias do Governo de Starmer

Sue Gray renuncia ao cargo admitindo ser uma “distracção” após alegadas fugas de informação e conflito com outros membros da equipa do primeiro-ministro britânico. Conservadores falam em “caos”.

A menos de uma semana de atingir a marca dos 100 dias à frente do Governo do Reino Unido e num mês que terá como prato forte a apresentação da sua primeira proposta para o Orçamento do Estado, o primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, está novamente debaixo dos holofotes e das críticas, por causa da demissão da sua chefe de gabinete, Sue Gray, anunciada no domingo.