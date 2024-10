Circulação de comboios na Linha de Cascais suspensa devido a problema em catenária

A circulação de comboios na Linha de Cascais está suspensa nesta segunda-feira entre as estações de Carcavelos e Cascais devido a um problema numa catenária, informaram a Infra-Estruturas de Portugal (IP) e a CP - Comboios de Portugal.

Numa nota publicada na rede social Facebook à 15h30, a IP adianta que as equipas de manutenção já estão no local a proceder às reparações necessárias. A IP indica que as equipas estão a trabalhar no sentido de repor as condições de circulação com a maior brevidade possível. Na publicação pode ler-se: "A Infra-Estruturas de Portugal informa que, após avaliação técnica pormenorizada e face à extensão dos danos e complexidade das intervenções em curso, os trabalhos de reparação do sistema de alimentação da catenária vão ainda decorrer ao longo do dia. Prevê-se que suspensão da circulação no troço da Linha de Cascais, entre Carcavelos e Cascais, se mantenha ainda até ao inicio da noite.

Agradecemos a compreensão para os transtornos que esta situação possa provocar. A IP fará a actualização desta informação sempre que se justificar."