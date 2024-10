Taylor Swift é a mulher na música que tem a maior fortuna

Entre os mais ricos, 2024 começou com apenas três músicos: Jay-Z (2,5 mil milhões de dólares ou 2276 milhões de euros), Rihanna (1,4 mil milhões de dólares ou 1275 milhões de euros) e Taylor Swift (1,1 mil milhões de dólares ou 1000 milhões de euros). No entanto, o ano tem sido generoso com a autora de The Tortured Poets Department, graças à sua bem-sucedida digressão The Eras Tour, conforme apurou a Forbes, que colocou, na semana passada, Swift à frente de Rihanna.

Nos últimos meses, enquanto a cantora dos Barbados manteve o valor estimado no arranque do ano, Taylor Swift viu a sua fortuna crescer em cerca de 500 milhões, para 1,6 mil milhões de dólares (1,46 mil milhões de euros). Além disso, há uma grande diferença entre as duas: o dinheiro de Taylor vem quase exclusivamente da música, enquanto a fortuna de Rihanna foi arrecadada com o sucesso da linha de cosmética Fenty Beauty.

Swift é, aliás, a primeira pessoa que vinga na lista dos multimilionários com base principalmente nas suas canções e actuações (Jay-Z enriqueceu com um negócio paralelo na indústria das bebidas alcoólicas, com a venda de parte da sua participação do conhaque D'Usse à Bacardi e com a venda de 50% do seu império de champanhe Armand de Brignac à LVMH).

Já Taylor Swift, além de propriedades no valor de 125 milhões (114 milhões de euros), tem cerca de 600 milhões (546 milhões de euros) acumulados em royalties e um catálogo de músicas que vale outro tanto.